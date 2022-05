„Das ist absolut kein Bürgerservice mehr“: Heiße Debatte ums Wartenberger Rathaus

Von: Markus Schwarzkugler

Das Wartenberger Rathaus und der Bürgerservice dort wurde im Gemeinderat heiß diskutiert. © Roland Albrecht

Ist der Bürgerservice im Wartenberger Rathaus wirklich so schlecht? Josef Sedlmaier (CSU) zeichnete jüngst in der Marktratssitzung jedenfalls ein verheerendes Bild.

Wartenberg – Ihm sei berichtet worden, dass Bürger lediglich für die Abholung von Ausweisen schon monatelang auf einen Termin warten müssten. „Das ist absolut kein Bürgerservice mehr“, wetterte Sedlmaier. Seine Ratskollegen waren dazu unterschiedlicher Meinung.

Christian Leinert, der zuständige Fachbereichsleiter, war zufällig anwesend in der Sitzung, denn er vertrat den urlaubenden Verwaltungsleiter Werner Christofori. „Für Bürokratie können wir nichts“, sagte er eingangs. Zudem habe man coronabedingt eine Ausnahmesituation erlebt, man habe wenige Termine anbieten können. Außerdem habe man eine Online-Terminvereinbarung eingeführt. Wie in der Sitzung herauszuhören war, ist nicht jeder Bürger davon begeistert.

Jedenfalls, so Leinert, müssen Bürger, die ohne Termin im Rathaus vorbeischauen, eben Wartezeiten in Kauf nehmen. „Wir wissen nicht, wie viele an einem Tag ohne Termin bei uns vorsprechen“, sagte Leinert, demzufolge aktuell drei Vollzeit- und vier Teilzeitkräfte in dem Bereich tätig sind.

„Das Bild draußen ist nicht gut. Bürgerservice sieht in meinen Augen anders aus“, kritisierte derweil auch 2. Bürgermeisterin Carla Marx (Neue Mitte). Bei längeren Wartezeiten würden Bürger in der Zwischenzeit nebenan „in die Eisdiele geschickt“, während im Rathaus „die Mädels mit dem Handy hocken“.

Franz Ganslmaier (FWG) fühlt sich dagegen „gut betreut“ im Rathaus, während auch Melanie Falzetta (Grüne) ein anderes Bild hat. Sie sei bei ihrem Termin schnell drangekommen, ebenso die Bürger, die mit ihr vor Ort gewesen seien. „Klar ist es ein Thema, dass es jetzt Online-Termine gibt. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache des Glücks (wie lange man warten muss; d. Red.)“, meinte Falzetta, und ihre Ratskollegen mussten lachen.

3. Bürgermeister Bernd Scheumaier (CSU) brach derweil eine Lanze für die Online-Reservierung von Terminen. Das habe er nun schon ein paar mal im Landratsamt erlebt, und er sei schneller drangekommen als früher.