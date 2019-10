Marktrat rüffelt die Telekom: „Ein träger Haufen“

Einen Rüffel hat die Telekom aus dem Wartenberger Marktrat abbekommen. Wie berichtet, hat der Markt erst vor kurzem mit dem Anbieter einen Vertrag über den Ausbau des Glasfasernetzes unterschrieben. Für 125 hinzukommende Haushalte entsteht ein Aufwand von 867 000 Euro, der zu 90 Prozent bezuschusst wird.

Wartenberg – Den Artikel dazu in unserer Zeitung hat auch Rat Michael Paulini (SPD) gelesen. Was ihm gar nicht gefällt: Erst 2023 soll die neue Technik in Betrieb gehen. „Das ist ja noch pessimistischer als ich war“, meinte Paulini im Marktrat zu diesem Zeitplan und befand: „Das ist ein Armutszeugnis der Telekom.“

Erschlossen werden Höfe und Weiler rund um Wartenberg sowie das Gewerbegebiet in Aufham, für das sich 3. Bürgermeister Christian Pröbst bei der Unterzeichnung besonders eingesetzt hatte. Die Telekom-Mitarbeiter konnten noch nicht endgültig zusagen, dass dieser Bereich vorgezogen wird, berichteten aber, dass daran gearbeitet werde, Teilbereiche sofort nach Fertigstellung in Betrieb zu nehmen.

„Wir haben es versucht, das ist ein träger Haufen“, sagte Pröbst im Marktrat. Dazu meinte Paulini: „Das ist ein übermächtiger Haufen, der dich erdrückt.“

Wie berichtet, hat sich der 3. Bürgermeister nach Erfahrungen mit früheren Baustellen dafür starkgemacht, dass ein Leiter des Bautrupps eingesetzt wird, der der deutschen Sprache mächtig ist. Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Bautrupp müsse problemlos möglich sein.