KulturMarkt Wartenberg feiert: 300 Veranstaltungen in 25 Jahren

Jubiläum mit viel Programm, Anekdoten und Ehrungen

Kabarett, Zauberei, Theater und vieles mehr: Der Verein KulturMarkt Wartenberg hat am Samstag seinen 25. Geburtstag im Trachtenstadl groß gefeiert.

Wartenberg – Peter Bisaha eröffnete mit einem einfühlsamen Lied den Abend, durch den er dann auch führte – unter anderem mit Stimmungsliedern wie „Country Roads“. Vorsitzende Jutta Paulini begrüßte unter den zahlreichen Gästen Altbürgermeister Gustav Weltrich, ohne den es den KulturMarkt ihr zufolge nicht geben würde. Der Verein ist einst unter seiner Hilfe aus der Kammermusik entstanden. Dritter Bürgermeister Bernd Scheumaier sagte, 25 Jahre KulturMarkt seien nicht nur ein besonderes Jubiläum für den Verein, sondern auch für ganz Wartenberg. Weltrich sei das „kulturelle Gewissen des Vereins“.

Die Laudatio auf den Verein hielt Peter Schickinger. Er zählte rund 300 Veranstaltungen auf. All das zu organisieren und ehrenamtlich durchzuführen, sei beachtlich. Bis heute hätten sechs Vorsitzende mit ihren Teams, ihrer Kreativität und Schaffenskraft den Bürgern die Möglichkeit gegeben, für kleines Geld an einem kleinen Ort kulturelle Veranstaltungen erleben zu können, wofür man sonst in große Nachbarstädte fahren müsse. „Dabei gab es kaum ein Genre, das nicht bedient worden ist.“

Unter Weltrich sei der Schwerpunkt auf klassischer Musik gelegen, unvergessen seien seine Opernforen, Kammermusik und Liederabende. Während Schickingers Amtszeit kamen Kabarettabende hinzu, etwa mit Andreas Giebel, Helmut Schleich oder Alfred Mittermeier. Aber auch lokale Größen wie Josefine Gartner und Sieglinde Lösch konnte man erleben.

Christian Seidl habe dagegen die Vortragsreihe „Weltbilder“ ins Leben gerufen, so las Publizist Roger Willemsen aus seinem Buch „Afghanische Reisen“. Gabi Vogel und deren kurzzeitige Nachfolgerin Beate Welnetz verlegten dann das Zentrum des KulturMarkts ins Medienzentrum.

Und Wolfgang Kronseder hatte dann laut Schickinger die undankbare Aufgabe, den Verein durch Corona zu bringen. Das habe er mit Bravour gemeistert. Und er habe den Fotoclub integriert. Aktuell herrsche mit Jutta Paulini Frauenpower an der Spitze des Vereins. Sie habe den Vorstand mit einem Damenteam übernommen, und es gebe nun Frauenkino neben dem sonst üblichen, breit gestreuten Programm.

Schickinger listete auch die zahlreichen Veranstaltungsorte auf. Es gebe in Wartenberg kaum einen Ort, den man nicht zur Bühne gemacht habe – vom Glaspavillon im Autohaus Gromes, dem kleinen Saal in der Strogenhalle bis hin zur Gärtnerei Cermak und der Klinik. Und nun eben den Trachtenstadl.

Schickinger berichtete aber auch ehrlich von Veranstaltungen, die in die Hose gegangen waren, etwa der Rockmusik-Abend mit der bekannten Band Panzerknacker oder sogar die von spanischen Gitarristen begleitete Lesung des international bekannten Schauspielers Götz Otto. Schickinger hatte weitere unterhaltsame Anekdoten parat.

Jeder Gast erhielt ein kleines Überraschungspackerl, auch mit Losen für die an Preisen reichhaltige Tombola. Geboten wurden dem Publikum auch ein Kabarett mit Sieglinde Lösch, Zauberei mit Reinhard Schulz als Chris de Brujo und ein Theater nach einem Stück aus der Feder Weltrichs.

Lösch war als Gerda Gosch wieder so richtig in ihrem Element. Sie machte sich Gedanken zum Thema Kultur, die ihr zufolge auch Freikörper- oder Trinkkultur ist. Zauberer de Brujo suchte sich dann zur allgemeinen Erheiterung so manches „Opfer“ aus dem Publikum.

Beim Theater ging es um die Schlacht bei der Veroneser Klause um 1155. Pfalzgraf Otto von Wartenberg hatte Kaiser Friedrich Barbarossa aus dem Hinterhalt gerettet. Seiner wurde in dem Stück gedacht, allerdings mit der Situation aus heutiger Sicht. Hinzu kam ein heiteres Zwischenspiel über zwei Südtiroler Bauern (Michael Paulini und Franz Ganslmaier), die sich bei einem Glas Wein unterhalten. Zu ihnen gesellt sich der Geharnischte (Walter Heinzmann) – ein Gscheitmeier, der behauptet, dass er der Retter gewesen sei. Der hungrige Ritter verlangt nach einem Wartenburger, einem speziellen Wartenberger Burger, doch nur ein Steak wird ihm angeboten. Er hat kein Bargeld, sondern nur Karten wie American Express, mit denen er nicht bezahlen kann. Am Ende gab es vom Publikum großen Applaus.

Geehrt wurden Gründer Weltrich, Gründungsmitglied und Erster Vorsitzender Schickinger, die Ex-Vorsitzenden Beate Welnetz-Richter, Gabi Vogel, Wolfgang Kronseder und Christian Seidl, die ehemaligen Schriftführer Franz Weiß, Sieglinde Lösch, die guten Geister Heike Kronseder, Bisaha und Franz Ganslmaier, Helmut Schneider (unter anderem Spezialist für die Homepage) und Klaus Massanetz (Ansprechpartner für die Fotofreunde). Geehrt wurden auch Steffi Weltrich, die von Anfang an dabei ist, auch als Vizevorsitzende, sowie die Kassenprüfer Eduard Ertl, Wolfgang Schneider und Erna Fraunhofer sowie Joseph Schöngruber fürs Logo. Nach dem offiziellen Teil folgte ein Tanzabend mit DJ Werner. spa