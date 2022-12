Wartenberger Kultursommer 2023: Jubiläumskonzert von Schlagerstar steht schon fest

Von: Markus Schwarzkugler

Einen sympathischen Eindruck machte Liedermacher-Legende Hans Söllner auf der Nikolaiberg-Bühne beim Kultursommer 2022. © Fabian Holzner

Einiges anders ablaufen wird beim Kultursommer 2023 auf dem Nikolaiberg in Wartenberg. Das Konzert eines Schlagerstars wurde bereits angekündigt.

Wartenberg – Wolfgang Krebs, Hans Söllner, Martina Schwarzmann: Einige prominente Künstler sind schon beim Kultursommer auf dem Wartenberger Nikolaiberg aufgetreten. Heuer wurde das Event – ein Kind der Corona-Zeit – so groß wie noch nie aufgezogen. Ein voller Erfolg, nur ist dem Markt als Veranstalter ein Minus in der Kasse geblieben. Der Kultursommer ist deshalb zwar auch kommendes Jahr gesetzt, allerdings mit etwas weniger Auftritten. Erste Veranstaltungen wurden diese Woche in der Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses schon bekannt gegeben, unter anderem ein Konzert von Schlagersängerin Nicki.

Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) gab einen Rück- und Ausblick. Elf Veranstaltungen wurden diesen Sommer erfolgreich durchgezogen, zweimal bei 500 Zuschauern mit dem „Ausverkauft“-Schild versehen. Einmal musste wie berichtet ein Konzert wegen des schlechten Wetters verschoben werden. Pröbst zufolge waren die Besucher durchweg in bester Stimmung, und die Vereine konnten über die Bewirtung ihre Vereinskassen aufbessern. Oder das Geld wie zum Beispiel der Henaheisl e.V. für eine großzügige Spende in Höhe von 5000 Euro an die Kinder-Palliativversorgung (wir berichteten) verwenden.

Dem Veranstalter blieb aber ein Minus. Bürgermeister und Ausschussmitglieder waren sich aber einig: Der kulturelle und gesellschaftliche Aspekt wiege das auf. Doch es gibt Verbesserungsbedarf. So wird es nur sechs Veranstaltungen geben, und vor allem wird ein Familienticket für zwei Erwachsene und drei Kinder unter 15 Jahre eingeführt, das bei 59 Euro liegen wird. Außerdem sollen der Zugang zum Nikolaiberg verbessert und die Parkplätze ausgeschildert werden.

Die Gemeinde wird außerdem eine Lichterkette anschaffen. Die schon in der Vergangenheit diskutierte Verlegung des Toilettenwagens wegen der dafür nötigen Anschlüsse aus Kostengründen wird jedoch erst mittelfristig möglich sein.

Und: Die Bürger dürfen sich was wünschen. Die Gemeinde will sich um einen Social-Media-Beauftragten kümmern und im Mitteilungsblatt die Bürger dazu aufrufen, Vorschläge für Veranstaltungen kommenden Sommer zu machen.

Ein weiterer Vorschlag aus dem Gremium war, auch eine Mittelalter-Band auftreten zu lassen. Die Überlegungen reichen bis zu einem weiteren Termin in der Strogenhalle, und zwar für Klassik. Das Vocalensemble „Xangphonix“ könnte angefragt werden. Auch die Vorführung eines Kultfilms am Nikolaiberg war im Gespräch. Es dürfte also im kommenden Jahr wieder unterhaltsam und womöglich noch abwechslungsreicher werden.

Diese drei Termine stehen für den Kultursommer 2023 bereits fest:

7. Juni: Kabarettistin Christine Eixenberger mit ihrem Programm „Einbildungsfreiheit“ (unter anderem bekannt aus der ZDF Serie „Marie fängt Feuer“); 2. Juli: Nicki-Jubiläumskonzert (Schlagerstar seit 40 Jahren) mit Aftershow-Auftritt von i-Düpferl aus Taufkirchen; 6. Juli: Dis M (Newcomer-Band aus München, Geheimtipp des Henaheisl e.V.) mit Vorband Elli &Tina.

