Kunstschätze im Medienzentrum: Ausstellung aus Wartenberger Depot

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Das Team hinter der Ausstellung (v. l.): Helmut Schneider, Bibliotheksmitarbeiterin Monica Baumann, Markus Allwang, Heike Kronseder und Christoph Schnürer. © Privat

Im Medienzentrum am Marktplatz in Wartenberg gibt es nun unter anderem Werke von Robert Weise oder Franz Xaver Stahl sowie originale Postkarten und historische Fotografien zu entdecken.

Wartenberg – Einen umfangreichen Einblick ins Wartenberger Kunstdepot können Interessierte bekanntlich seit geraumer Zeit im Onlinemuseum genießen. Ergänzend dazu sind nun bis nach den Sommerferien im Medienzentrum am Marktplatz einige Schätze auch im Original zu sehen. Das Team um Markus Allwang, Mattias Kehm, Christoph Schnürer, Helmut Schneider und Heike Kronseder hat unter dem Motto „Schätze aus dem Depot“ eine Ausstellung gestaltet.

Zu sehen sind originale Werke von Robert Weise, der um 1900 Wartenberg für sich entdeckte und mit namhaften Malerfreunden und Schülern ankam, sich bald Haus und Atelier baute. Auch Carl Hans Schrader-Velgen kam gerne im Sommer, brachte aus München Aktmodelle und Malschüler mit und malte Landschaftsbilder. Auch daraus ist einiges zu sehen.

Tiermaler Franz Xaver Stahl hatte im Ort um 1930 ein Atelier. Von ihm gibt’s drei Ölgemälde – Geschenke seiner Witwe Margarete an den Markt. „Armin Hirn, akademischer Kunstmaler und -erzieher am Gymnasium in Erding, malte oft in Wartenberg und ist mit einem großformatigen Aquarell vertreten“, berichtet Kronseder. Zudem sei die 2001 verstorbene Bildhauerin Christiane Horn, bekannt für Bronzeplastiken, mit einer Kohlezeichnung vertreten.

In der Ausstellung sind neben Werken etwa von Hermann Groeber, Josef Zach oder Sandor Gazdag auch originale Postkarten mit historischen Ansichten sowie Dokumente zu den Wartenberger Pferdespringrennen und historische Fotografien aus der Sammlung Martin Bösl zu sehen. „Viel zu entdecken gibt es auf der ,Ehrentafel für die Kriegsteilnehmer am Weltkrieg 1914-18 des Krieger-Vereins Wartenberg‘“, verspricht Kronseder.

„Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zog es viele namhafte Künstler nach Wartenberg. Angelockt von der Beschaulichkeit des Ortes, der Schönheit der hügeligen Landschaft und dem mäandernden Strogenlauf mit bunter Vegetation an den Ufern, kamen Kunstmaler und Bildhauer in den Ort“, erzählt die Kunsthistorikerin. Die Bürger hätten sich damals sehr über die Anwesenheit der Künstler gefreut, sich für ihre Werke interessiert und ihnen Gästezimmer angeboten. Viele hätten Gemälde, Zeichnungen, Töpferkunst oder kleinere Skulpturen gekauft. „Die Bürgermeister und Räte erwarben ebenso Kunst, um das Schaffen in Wartenberg zu dokumentieren“, weiß Kronseder. Bis heute würden diese erworbenen Schätze in öffentlichen Gebäuden gezeigt oder im Kunstdepot verwahrt.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Medienzentrums zu sehen, dienstags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Das Onlinemuseum findet sich unter www.onlinemuseum-wartenberg.de.