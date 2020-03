Ausbruch in Wartenberg: Lamas ignorieren Ausgangsbeschränkung

Einen Einsatz der eher ungewöhnlichen Art hatte die Wartenberger Feuerwehr am vergangenen Samstag: 26 Floriansjünger waren 40 Minuten lang damit beschäftigt, sechs ausgebüxte Lamas einzufangen. Das kuriose Unterfangen ging gut aus.

„In Deutschland herrscht anlässlich der Corona-Pandemie eine Ausgangsbeschränkung, auf deren Ende sechs Lamas aus Wartenberg scheinbar nicht warten wollten. Zusätzlich missachteten sie das Versammlungsverbot und zogen zu sechst, ohne auch nur den nötigen Abstand zueinander zu halten, zur Mittagszeit durch den Ort“, berichtet Josef Allwang von der Feuerwehr humorvoll. Der Ausflug der Tiere endete am Kleinfeld, wo sie die Wehr sowie der Besitzer letztlich einfingen.

In Begleitung der Einsatzkräfte wurden die Lamas daraufhin quer durch Wartenberg in ihr Gehege zurückgeführt. „Nun bleibt zu prüfen, ob der Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung und das Versammlungsverbot für die Tiere noch Konsequenzen hat“, scherzt Allwang. Er findet: „Das war ein wahrlich besonderer Einsatz in dieser angespannten Zeit, der nicht nur den Einsatzkräften der Feuerwehr, sondern auch einigen Wartenberger Bürgern ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte.“