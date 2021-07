„Leider können wir euch nicht behalten“

Marie-Pettenbeck-Schule verabschiedet ihre Absolventen – Erster Abschlussstreich überhaupt

Die Marie-Pettenbeck-Schule hat ihre Absolventen verabschiedet, pandemiebedingt in zwei Abschnitten: erst die zehnten Klassen, dann die neunten. Es war der Abschluss eines in vieler Hinsicht ungewöhnlichen Schuljahres.

Wartenberg – In der zehnten Klasse lagen Rene Brandenburg (1,22), Simon Strobl, Haris Pilipovic, Hannes Scharl und Antonia Sorca (alle 1,44) vom Notenschnitt vorne. In den neunten Jahrgangsstufen waren Michael Berghammer, Maximilian Gruber, Benedikt Heitmann (alle 1,7), Emilie Leitsch (1,8), Alexander Bauer, Lisa Pfanzelt, Sebastian Straßer (alle 1,6), Selina Käser de Santos (1,5) und Sandra Gumberger (1,3) die Besten. Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Christian Pröbst nannte abends vor den neunten Klassen und deren Familien die Schule einen „tollen Haufen“, dankte aber auch den Eltern, „dass sie ein starker Rückhalt für ihre Kinder waren.“

+ Auch die zehnte Klasse mit Bravour gemeistert haben (ab 2. v. l.): Haris Pilipovic, Hannes Scharl (Notenschnitt: beide 1,44), Rene Brandenburg (1,22), Simon Strobl und Antonia Sorca (beide 1,44). Stolz auf sie ist Klassenleiterin Gabriele Stanglmeier (l.). © Klaus Kuhn

Er konnte natürlich die anstehenden gewaltigen Anstrengungen, die vor dem Schulverband liegen, nicht auslassen. Dabei ging er auf die IT-Infrastruktur besonders ein und dankte Systembetreuer Henning Bayer, der spontanen Beifall erhielt.

Zuvor, in Grucking bei den zehnten Klassen, hatte Schulleiter Michael Braun die Computer-AG besonders hervorgehoben und überhaupt zu dieser Klasse gemeint: „Leider gibt es keine Möglichkeit mehr, dass wir euch noch bei uns behalten können. Leider. Uns verlässt ein unglaublich engagierter Jahrgang.“

Das war am Abend bei den neunten Klassen etwas anders, denn etliche werden noch da bleiben und vielleicht etwas fortsetzen, was Tradition bekommen könnte: Der erste Abschlussstreich in der fast 50-jährigen Geschichte der Schule. Die Schülerinnen und Schüler waren aber auch enorm fleißig, hatten Ausdauer bewiesen beim Aufblasen der rund 1000 Luftballons, mit denen sie die Aula gefüllt hatten. Bänder machten ein Durchkommen in den Gängen unmöglich, und ein „Überfall“ mit Wasserpistolen rundete das Ganze ab. Kommentar von Braun: „Respekt, Lob und Anerkennung.“

Überhaupt, so Braun, sei es eine schöne Zeit gewesen, und ein für ihn besonderer Jahrgang: Er hatte nämlich die Schulleitung übernommen just an dem Tag, an dem die jetzigen Absolventen in die fünfte Klasse gekommen waren. Braun hatte damals Brezen spendiert, die auch den Schülern im Gedächtnis geblieben sind: „Das war das einzig Positive an dem Tag.“

Überhaupt mussten sich die Lehrer manches anhören, wie immer bei Entlassfeiern. Vor allem das Fach Religion sollte etwas für sein Image tun: Dass die Schüler das als „Entspannung“ gesehen haben, sollte den Lehrkräften zu denken geben. Die drei Klassenlehrer hatten aber auch was zu erzählen, wie es Tradition ist, und packten das Ganze in eine Art Märchen, bei dem Corona zur Pest wurde, die die „Untertanen des Reiches“ in ihre Höhlen zwang.

Die Pandemie hat die Gesellschaft verändert, und Jessica Garay als Vertreterin des Elternbeirats rief die jungen Menschen leidenschaftlich dazu auf, sich einzumischen: „Ihr werdet gebraucht!“ KLAUS KUHN