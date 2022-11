Räum- und Streupflicht in Wartenberg: „Lieber zu viel sperren als zu wenig“

Von: Markus Schwarzkugler

Wartenberg will den Bürgern beim Streuen und Schneeräumen nicht zu viel Eigenverantwortung aufbürden. Diverse Wege und Treppen werden im Winter gesperrt. © Symbolbild: Tobias Hase

Viele, viele Treppen, teils steile, gibt es in der Marktgemeinde Wartenberg. Einige von ihnen werden nun in der kalten Jahreszeit gesperrt. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss hat die Verordnung des Marktes über die Reinhaltung und Reinigung sowie Sicherung der Gehbahnen im Winter neu gefasst. Hintergrund ist nicht nur eine Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegenetzes, sondern auch ein Unfall, der sich im Winter 2020/21 ereignet hat. Es stellt sich die Haftungsfrage.

Wartenberg – Zu Gast war Rechtsanwalt Dr. Christian Otto. Ihm zufolge hängt die Räum- und Streupflicht von Art und Bedeutung der Wege sowie dem Maß der Gefahr. Die Gemeinden hätten die Möglichkeit, mit einer Rechtsverordnung An- oder Hinterlieger zu verpflichten, die an ihre Grundstücke angrenzenden Flächen zu räumen und zu streuen. Der Ausschuss beriet nun, inwieweit die Marktgemeinde selbst der Räum- und Streupflicht bei allen Treppen nachkommt oder diese Tätigkeit den Anliegern aufbürdet – beziehungsweise Treppen im Winter sperrt.

Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) befürchtet, dass gewisse Entscheidungen für Unmut sorgen könnten. Anwalt Otto meinte dazu: „Lieber zu viele Wege und Treppen sperren als zu wenig.“ Er erläuterte die schwierige Rechtslage, denn Polizei und Versicherungen würden keine Auskunft geben. „Fakt ist: Liegt ein verkehrsbedeutender Weg oder eine Treppe vor, obliegt die Streu- und Räumpflicht der Gemeinde. Dabei ist auch Streusalz erlaubt.“ Werde eine Treppe an Anlieger übertragen, müsse die Gemeinde das dokumentieren und überwachen.

Für eine Sperrung reiche rechtlich gesehen eine Beschilderung nicht aus. Eine nicht befestigte Absperrung müsse dokumentiert und laufend kontrolliert werden. Der sicherste Weg sei, die Absperrung so auszuführen, dass sie nicht umgangen oder überstiegen werden könne. Es biete sich zusätzlich an, auch eine Beschilderung anzubringen. „Erfolgt all das nicht, wird sehr schnell aus Fahrlässigkeit eine grobe Fahrlässigkeit“, erklärte Otto.

In der Folge betrachteten die Räte sämtliche Treppen einzeln. Die Treppe Rosenstraße/Höhenring wird von der Gemeinde geräumt und gestreut. Die Treppe östlich des Alten Schulhauses wird gesperrt, die zum Bürgerpark bleibt offen. An der Lindenstraße (privater Zugang) erfolgt eine Teilsperrung. Die weitere Treppe Lindenstraße, die als Schulweg genutzt wird, wird voll gesperrt, hier ist ein anderer Weg möglich.

Am Bründlhof werden zwei Treppen gesperrt. Auch an der Erdinger Straße, wo rechts und links Eigentümer anliegen, wie auch am Bründlplatz/Eichenstraße wird gesperrt. Die Treppe an der Unteren Bergstraße, die als Spazierweg genutzt wird, wird gesperrt, dicht sein wird auch die Treppe am Zugang zum Kreuzweg am Nikolaiberg. An der Gartenstraße wird unten gesperrt und oben für den Zugang eine Räumpflicht für Anlieger mit Satzung erlassen. Auch die Treppe Heimstraße/Zieglerweg wird gesperrt.

Bei allen Treppen wird, auch wenn der Winterdienst der Gemeinde aktiv ist, ein Schild aufgestellt: „Durchgang bei Eis und Schnee verboten“. Pröbst versicherte, dass die Sperrungen auf die Witterung angepasst und dann auch wieder aufgehoben würden. Josef Sedlmaier (CSU) ärgerte sich noch, dass es entsetzlich sei, wie man sich heutzutage zu allem absichern müsse. spa/mas