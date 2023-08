„Motivation geht gegen Null“: Löst sich Wartenbergs Flüchtlingshilfe auf?

Von: Markus Schwarzkugler

„Das ist ein Fass ohne Boden“, sagt Carla Marx, Vorsitzender Flüchtlingshilfe Wartenberg und Vize-Bürgermeisterin. © Privat

Landauf, landab klagen die kleinen Kommunen, dass sie von der großen Politik im Stich gelassen werden. Auch in Wartenberg fühlen sich die Flüchtlingshelfer nicht gehört, während immer mehr Migranten ankommen. Mittlerweile geht im Ort „die Motivation gegen Null“, weiß Carla Marx, Vorsitzende der Wartenberger Flüchtlingshilfe, aus zahlreichen Gesprächen mit den Ehrenamtlichen. Die Vize-Bürgermeisterin berichtet von Stimmen, die eine Auflösung des Vereins nahelegen. Darüber werde bei einer Vollversammlung im Herbst – der genaue Termin stehe noch nicht fest – entschieden.

Wartenberg – „Ich finde es wichtig und richtig, den Geflüchteten zu helfen. Seit Jahren sind wir in Wartenberg aber ganz vorne dabei, was das Helfen angeht, und jetzt ist meine Geduld und die des Helferkreises aufgebraucht“, kritisiert auch Bürgermeister Christian Pröbst.

Er verweist auf Zahlen zu Asylbewerbern aus dem Erdinger Landratsamt – Stand Anfang Juli. Sie liegen auch unserer Zeitung vor. Demnach hat die Gemeinde Wartenberg mit rund 5700 Einwohnern (Stand 30. September 2022) 89 Flüchtlinge aufzunehmen, mit 83 Personen sei die Quote zu 93 Prozent erfüllt. Und bald übererfüllt, denn 18 weitere Geflüchtete sollen nun ankommen, wie Marx und Pröbst berichten.

Interessant an der Statistik ist auch, dass 29 von besagten 83 Personen, also gut ein Drittel, Fehlbeleger sind. Also solche Personen, die in den Unterkünften eigentlich gar nicht mehr leben sollten, weil sie bereits Aufenthaltsrecht haben. Doch wie sollen diese Personen auf dem – überhitzten – freien Markt überhaupt eine Wohnung finden? Das sei nicht möglich, sagt Marx.

Sie berichtet beispielhaft von einem Vater, der seit fünf Jahren bei Rewe arbeite, mit seiner Familie gut integriert sei, fließend Deutsch spreche. „Aber auch die finden keine Wohnung“, sagt Marx. „Die der ersten Welle“, wie sie es formuliert, bräuchten also weiterhin Unterstützung, während den Flüchtlingshelfern aber die Zeit dafür fehle. Denn es würden ja „immer mehr Neue nachgeschoben“. Das Ganze sei „ein Fass ohne Boden. Wo sollen die alle hin?“, fragt Marx. „Man kann ja nicht alle halten wie die Hühner im Stall.“

„Schade, dass auf die Gemeinden nicht gehört wird“, bedauert Marx und nimmt damit die Bundesregierung ins Visier. „Das Problem: Keiner ist zuständig, und es wird einfach nachgeschoben.“ Die Prognose der Vize-Bürgermeisterin: „Irgendwann bricht das System zusammen.“ Und irgendwann müsse man dann vielleicht die Fehlbeleger rauswerfen und wieder Turnhallen räumen. „Wenn was passiert, dann ist das Eskalation mit Ansage“, warnt Marx.

Die 18 Neuankömmlinge finden ihr zufolge Platz in einem Haus, das der Landkreis anmietet. Größere Unterkünfte gebe es etwa am Marktplatz oder an der Badstraße. Hinzu kämen angemietete Wohnungen. Die Zustände an der Badstraße seien katastrophal. Marx berichtet, dass dort eine Familie mit vier Kindern eine Wohnung mit zwei alleinstehenden Männern teile. Auch Schimmelbefall gebe es.

Corona habe negativ zur Entwicklung beigetragen. In der Pandemie seien die Helfer – oft in fortgeschrittenem Alter – angehalten worden, zu ihrer Sicherheit nicht in die Unterkünfte zu gehen. Die meisten Mitglieder der Flüchtlingshilfe seien heute passiv, aktive Helfer gebe es noch zwischen 20 und 30, schätzt Marx. „Es sind nur noch wenige der ersten Stunde, die noch privat betreuen.“

Auch Pröbst nimmt die Ampelregierung ins Visier: „Bei uns füllen die Kinder der Geflüchteten die Kitas und auch die Schule. Dabei entstehen Kosten, die nur wir Gemeinden tragen müssen“, schimpft der Bürgermeister, der auch eine mangelnde Solidarität unter den Landkreis-Gemeinden anprangert. „Ich sehe hier keine“, stellt er fest. Rund die Hälfte der Kommunen erfülle die Quote nicht.

Wie berichtet, hat der Marktgemeinderat Anfang des Jahres einen Antrag an den Landkreis formuliert, der zwei Forderungen beinhaltete: Die Gemeinden sollen für die Betreuung, etwa in Kitas oder Schulen, finanziell entschädigt werden. Und unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen sollen Flüchtlinge gerechter innerhalb des Landkreises verteilt werden. „Dieser Hilferuf hat nichts gebracht, mir wurde nur gesagt, das Landratsamt mietet alles an, was es bekommt, egal wo“, bilanziert Pröbst und fragt: „Wo ist da denn die Verhältnismäßigkeit oder ausgleichende Gerechtigkeit?“ Seinen Vorschlag zu Ausgleichszahlungen habe das Landratsamt wegen Nichtzuständigkeit abgelehnt. „Wir Gemeinden sollen das untereinander selber regeln.“