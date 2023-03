Los geht’s an der Großbaustelle Strogenstraße

Von: Markus Schwarzkugler

Zentraler Punkt: An der Kreuzung Marktplatz/Thenner Straße entstehen Ampel und Abbiegespuren. © Büro WipflerPlan

Jetzt aber wirklich: Nach der Verschiebung des ersten Bauabschnitts wegen Problemen bei der Ausschreibung verwandelt sich die Wartenberger Strogenstraße nun nach etwas längerer Wartezeit in eine Großbaustelle. Bis Ende des Jahres wird es nicht ohne Vollsperrungen in mehreren Bauabschnitten gehen.

Wartenberg – Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 6. März. Das teilt das Staatliche Bauamt Freising mit. Auf 800 Metern Länge wird heuer die Ortsdurchfahrt saniert, und zwar zwischen der Kreuzung mit der Aufhamer und der Erdinger Straße. Das Amt ist für die Fahrbahn zuständig, parallel dazu lässt die Marktgemeinde wie berichtet die in ihrer Zuständigkeit befindlichen Gehwege sanieren. Die Gesamtkosten des Gemeinschaftsprojekts wurden vergangenen November auf 3,6 Millionen Euro geschätzt.

Lärmmindernde Asphaltschicht

Die Fahrbahnbreite beträgt künftig einheitlich 6,50 Meter, die Gehwege werden auf 1,80 bis 2,50 Meter verbreitert. Ihr Belag: je nach Anforderung Betonsteinpflaster in drei verschiedenen Farben.

In der Fahrbahn der Strogenstraße wird die Entwässerung laut Amt den aktuellen Anforderungen angepasst, die Fahrbahn selbst mit einer lärmmindernden Asphaltschicht versehen.

Ampel und Abbiegespuren

Wie berichtet, wird am Knotenpunkt, der Kreuzung Marktplatz/Thenner Straße, eine intelligente Ampel installiert. Hinzu kommen Abbiegespuren. Damit soll der Verkehrsfluss in den Spitzenzeiten verbessert werden. Der Landkreis Erding ist mit der Kreisstraße ED 2 an den Umbaukosten in diesem Bereich beteiligt. Die bestehenden Zebrastreifen an der Kreuzung mit der Aufhamer Straße und beim Kindergarten werden durch Fußgängerbedarfsampeln ersetzt.

Die Bushaltestellen „Feuerwehrhaus“ werden etwas nach Norden verschoben und erhalten einen Wetterschutz zum Unterstellen. Die Haltepunkte „Sonnenhof“ kommen an die Erdinger Straße und erhalten ebenfalls Wetterschutz. Zudem kommt an die Badstraße für den Bus aus Kirchberg eine Haltestelle. Alle Bushaltepunkte werden barrierefrei ausgebaut.

Drei Bauabschnitte

Bis Dezember stehen drei aufeinanderfolgende Bauabschnitte an. Der erste – Abschnitt Nord – reicht von der Aufhamer Straße bis zur Feuerwehr. Er ist in drei Bauphasen unterteilt: vom Zebrastreifen bis zur Zufahrt Netto, von dort bis zur Feuerwehr und vom Zebrastreifen an der Kreuzung Aufhamer Straße bis zur Feuerwehr. In letzterer Phase wird die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Der Abschnitt Süd reicht von der Zufahrt Penny bis zur Erdinger Straße, Abschnitt Mitte von der Feuerwehr bis zur Zufahrt Penny.

Die Strogenstraße wird zwischen Aufhamer und Erdinger Straße je nach Tätigkeit für Fahrzeuge gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger wird, bis auf wenige Ausnahmen, gewährleistet, verspricht das Bauamt. Auch die Geschäfte des täglichen Bedarfs seien erreichbar, je nach Phase aber über alternative Zufahrten.

Großräumige Umleitungen

Eingerichtet wird eine großräumige Umleitung. Im Abschnitt Nord sieht es wie folgt aus: ab Wartenberg über die ED 2 nach Berglern, weiter auf der St 2331 Richtung Moosburg und der St 2085 zurück zur St 2082 beim Kraftwerk Pfrombach. Die Gegenrichtung erfolgt analog. Für die Abschnitte Süd und Mitte läuft es später so: ab Wartenberg über die St 2082 über Fraunberg und Reichenkirchen nach Tittenkofen, weiter auf der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Eichenkofen zur St 2331, auf der St 2331 Richtung Moosburg und der St 2085 zurück zur St 2082 beim Kraftwerk Pfrombach. Gegenrichtung analog dazu.

Einige Bushaltestellen entfallen oder werden verlegt. Genauere Infos gibt’s in den Fahrplänen in den Aushängen.