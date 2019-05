Kuhschiss und Männer-Olympiade

Am Vatertag hat sich der TSV Wartenberg zum 100-jährigen Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht. Auch für durchreisende Radfahrer konzipiert, lädt er am Donnerstag zur Männer-Olympiade ein.

Wartenberg – Für sein 100-jähriges Jubiläum, das ab morgen gefeiert wird, hat sich der TSV Wartenberg zusammen mit Festwirt Anton Müller zum Vatertag etwas Besonderes ausgedacht: die Männer-Olympiade. Maßkrugstemmen, Bull Riding, Stockschießen, Beer-Pong, Bierwaage, Torwandschießen – es warten Aufgaben für echte Kerle.

„Üblicherweise sind an diesem Tag viele Väter per Rad unterwegs. Deswegen hat man die Olympiade so konzipiert, dass auch Durchreisende teilnehmen können, ohne die gesamte Zeit vor Ort bleiben zu müssen“, erklärt TSV-Pressesprecher und ehemaliger Vorsitzender Thomas Rademacher und fügt an: „Wichtig ist, dass die Mannschaft bei der Siegerehrung um 18 Uhr im Festzelt anwesend ist.“ Ansonsten werde der Preis an das nächstplatzierte Team weitergegeben.

Von 11 Uhr (inklusive „Weißwurst-Warmup“) bis 15.30 Uhr kann man sich als Team mit drei oder vier Spielern anmelden (Startgebühr pro Team: zehn Euro). Von besagten sechs Stationen müssen fünf bewältigt werden. „Geht man die Stationen zügig ohne Wartezeiten durch, kommt man auf eine Nettospielzeit von 30 Minuten“, rechnet Rademacher vor. In die Gesamtwertung fließe die Platzierung an der jeweiligen Station ein.

Den ersten 30 Teams, die sich anmelden, winken zwei Frei-Mass und vier Lose für den „1. Wartenberger Kuhschiss“ (Losverkauf ab 16 Uhr/fünf Euro pro Los). Der beginnt um 17 Uhr. Auf der Wiese hinter dem Festzelt wird eine Kuh zur Glücksfee. Die Frage ist nur, auf welchem Feld sie was fallen lässt.

Bei der Siegerehrung darf das beste Olympia-Team zuerst einen der drei folgenden Preise auswählen: Starke-Männer-Wochenende in Kitzbühel, Gin-Tasting in München oder Wiesn-Tisch für acht Personen mit Essen und einer Maß Bier pro Person auf dem Oktoberfest. Wem die Kuh hinmacht, der gewinnt einen Gutschein für Bike-Sport-Schauer, einen Grillkurs für vier Personen oder ein Spanferkel und 30 Liter Bier. Für die Besucher – auch die Damen sind laut Rademacher willkommen – gibt es Pulled Pork, Burger und „Mega-Spareribs“. Passend zur Mega-Männer-Olympiade.

Weiteres Programm:

Mittwoch, 29. Mai, 20 Uhr: Bayerisches Kabarett Wiggerl & Freunde im Zelt, Volksfestplatz. Freitag, 31. Mai, 19 Uhr: Party-Band Pegasus mit Barbetrieb. Samstag, 1. Juni, ab 18.30 Uhr: Festabend mit Ehrungen. Sonntag, 2. Juni: Festgottesdienst und Festumzug ab 10 Uhr auf dem Fußballplatz, bereits ab 8.30 Uhr Weißwurstfrühstück.