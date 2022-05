Marie Pettenbeck Wartenberg: Eine Schulfamilie auf Zeitreise

Von: Klaus Kuhn

Viele Gäste: Fast bis auf den letzten Platz besetzt war die Wartenberger Strogenhalle beim Jubiläumsfest der Schule am Mittwoch. Am Rednerpult steht Schulleiter Michael Braun. © Klaus Kuhn

Die Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg hat ihr Jubiläum gefeiert. Beim Festakt in der Strogenhalle erinnerte man sich an die Meilensteine in der 50-jährigen Geschichte der Schule.

Wartenberg – 50 Jahre ist die Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg nun alt, und das ist am Mittwoch ganz groß gefeiert worden. Die Strogenhalle war eng besetzt, als die Schulfamilie ein Programm durchzog, das seinesgleichen suchte.

Schulleiter Michael Braun präsentierte eine Zeitreise. 1972 begann der Watergate-Skandal. 476 Schülerinnen und Schüler waren damals an der Hauptschule – die Grundschüler wurden erst später aus den umliegenden Gemeinden an der Schule konzentriert.

36,62 Schüler war damals die Durchschnittsgröße einer Klasse. „Heute kaum vorstellbar.“ Heute werden rund 500 Schülerinnen und Schüler in 24 Klassen unterrichtet. Und das Schulwesen hat sich nach den Worten des Rektors „total verändert“. Die pädagogische Seite machte auch Schulamtsdirektor Robert Leiter zum Thema seines Grußwortes. Er hielt fest: „Kompetenzen werden nicht unterrichtet, sie werden von den Schülern erworben.“

Erst 2009 hat die Schule den Namen „Marie-Pettenbeck-Schule“ erhalten, zehn Jahre später ist sie Inklusionsschule geworden. Wer diese Marie Pettenbeck war, das erfuhren die Gäste von Heike Schmidt-Kronseder.

Schulverbandsvorsitzender Christian Pröbst erinnerte an die Planungen im Jahr 1969, als das Schulgebäude auf dem Reißbrett entstand. 1970 war Baubeginn. Bürgermeister Gustav Weltrich und Schulleiter Anton Blechinger konnten 1972 die Einweihung organisieren. 8,2 Millionen D-Mark hatte der Bau damals gekostet. Pröbst stellte einen griffigen Vergleich her: „1970 kostete eine Breze zehn Pfennig, also fünf Cent. Heute kostet eine Breze etwa 70 Cent, also das 14-fache. Das war damals also eine gewaltige Summe!“

Der Schulverbandsvorsitzende ging die weiteren Investitionen durch: die Erweiterung 1983, der Bau der Strogenhalle 1989, die Integration der Grundschule 1991, die Mensa 2008, die Digitalisierung. Auch die Zukunft thematisierte Pröbst – die Idee von einem Schulcampus, auf dem die Bildungseinrichtungen des Marktes Wartenberg und des Schulverbandes zusammen gefasst werden. Er orakelte: „Den Mut unserer Vorgänger werden wir auch brauchen.“

Zunächst aber galt es, zu feiern. Die Klassen brachten liebevoll einstudierte Beiträge auf die Bühne, mit viel Musik untermalt. Schulleiter Michael Braun musste als Kandidat bei „Herzblatt“ herhalten. Rund um die Schule war ein Markt aufgebaut, wo die mindestens 600 Gäste verköstigt wurden.

