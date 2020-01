Halteverbot und Bring-Zonen gegen das Mama-Taxi-Chaos

Die neue Verkehrssituation auf einen Blick: So werden die Schilder an der Zustorfer Straße angeordnet. Rot eingefärbt ist die Schule.

An der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg

von Markus Schwarzkugler schließen

Unter anderem mit einem absoluten Halteverbot will der Markt Wartenberg das Verkehrschaos an der Marie-Pettenbeck-Schule eindämmen. In seiner Sitzung lag dem Marktrat nun die neue Verkehrsregelung vor. Nach Kritik aus dem Gremium müssen jetzt zudem einige schon seit längerem nicht ganz regelkonform abgestellte Wohnmobile an der Thenner Straße weichen.