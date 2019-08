Raumnot an der Wartenberger Schule: Unterrichtscontainer dringend gesucht

An der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg muss möglichst schon zum Schuljahresbeginn im September mit Containern gearbeitet werden. Ob das bis dahin allerdings klappt, ist zweifelhaft.

Wartenberg–An der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg muss möglichst schon zum Schuljahresbeginn im September mit Containern gearbeitet werden. Ob das bis dahin allerdings klappt, ist zweifelhaft. Die Lieferzeiten für die Container könnten dem Mittelschulverband hier einen Strich durch die Rechnung machen.

Berglerns Bürgermeister Simon Oberhofer hatte die Entscheidung für diese Lösung jetzt im Gemeinderat in seinem Bericht über die Gremien öffentlich gemacht, in denen die Gemeinde Berglern Mitglied ist. Dazu gehört die Verbandsversammlung des Mittelschulverbands Wartenberg.

Je eine Klasse mehr in Mittel- und Grundschule

Dort war die zunehmende Raumnot an der Schule jüngst eines der zentralen Themen. Schulleiter Michael Braun hatte berichtet, dass es sowohl in der Mittelschule, als auch in der Grundschule eine Klasse mehr geben werde (wir berichteten). Das habe zu tun mit dem sogenannten Klassenteiler, der dazu führe, dass zwei Klassen von den Schülerzahlen her knapp über die Grenze kommen, bei der sie zu teilen sind. Damit werden es nach Brauns Bericht künftig 26 Klassen.

Insgesamt besuchen 530 Kinder die Grund- und Mittelschule. Wie berichtet, hatte Schulverbandsvorsitzender Hans Wiesmaier angesichts dieser Entwicklung hinter den bisher kalkulierten Mehrbedarf von 2000 Quadratmetern Hauptnutzfläche für die Marie-Pettenbeck-Schule bereits ein Fragezeichen gesetzt: „Da muss man nachlegen“, meinte er.

Schulleiter Braun: „Ich bin froh über diese Entscheidung“

Schulleiter Braun bestätigte gestern den Bericht Oberhofers und machte im Gespräch mit der Heimatzeitung deutlich, dass die Entscheidung für Container in der Versammlung erst später gefallen sei: „Ich bin froh über diese Entscheidung. Vorsitzender Hans Wiesmaier hat das jetzt alles in die Wege geleitet.“

Zunächst würden für zwei Klassen diese neuen Unterkünfte aufgestellt. Braun hofft, dass das zu Schuljahresbeginn klappt, auch wenn das recht sportlich sei. Es gehe ja nicht nur um die Schulklassen, sondern auch um die Gruppenbildung, so Braun. „Im Religionsunterricht haben wir beispielsweise fünf Gruppen, die müssen wir ja irgendwo unterbringen.“

Möglicherweise muss einige Monate lang improvisiert werden

Ganz einfach wird das Unterfangen nicht. Schließlich ist für das Aufstellen der Container eine Baugenehmigung nötig. In der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats wird das Baugesuch nach Auskunft von Verwaltungsleiter Werner Christofori auf der Tagesordnung stehen.

Braun wird sich möglicherweise einige Monate lang mit Improvisationen behelfen müssen. Christofori schloss nämlich allein aus verfahrenstechnischen Gründen eine Inbetriebnahme der Container zum Schuljahresbeginn Mitte September aus. „Es gibt hier leider keine beschleunigten Verfahren.“

Erhebliche Lieferzeiten: Es könnte Dezember werden

Darüber hinaus sei der Mittelschulverband nicht der einzige, der zum Schuljahresende zusätzlichen Raumbedarf feststelle, so der Wartenberger Verwaltungsleiter. Darum sei mit erheblichen Lieferzeiten zu rechnen. Christofori schätzt, dass es Dezember werden könnte, bis die Container stehen. Schließlich müsse auch eine Art Fundament hergestellt werden, machte er deutlich. Dazu würden noch die Anschlussarbeiten kommen. Die Lieferung der Container müsse zudem erst ausgeschrieben werden.

Klaus Kuhn