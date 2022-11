50 Jahre Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg: Viele Unterstützer und ein prominenter Überraschungsgast

Von: Klaus Kuhn

Trat unerwartet auf: Kabarettist Christian Springer in der Schule in Wartenberg. © Klaus Kuhn

Zum Schluss des Festjahres zum 50. Jubiläum der Wartenberger Marie-Pettenbeck-Schule haben die Verantwortlichen am Dienstagabend den Blick auf die vielen Menschen gerichtet, die immer wieder, und das teilweise über Jahre, für die Schule da sind. Nun stand ein groß angelegter Ehrenabend an – mit dem Ziel, ein großes Dankeschön auszusprechen. Und mit einem prominenten Überraschungsgast.

Wartenberg – Schulleiter Michael Braun und Christian Pröbst, Wartenbergs Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender, teilten sich auf der Bühne die Rollen. Sie gingen ein hohes Risiko ein, als sie anfingen, einzeln aufzuzählen, wem Dank gebührt. Die Gefahr, dass jemand vergessen wird, ist nämlich nicht zu unterschätzen. Im launigen Plauderton versuchten die beiden es trotzdem, spielten sich gegenseitig die Bälle zu, wobei Pröbst die „Prüfung“ wohl nur knapp bestanden hat. Braun nämlich vergab nur eine knappe Vier. Da kam natürlich Heiterkeit auf bei den geladenen Gästen – immerhin standen rund 100 Namen auf der Liste.

Führten humorvoll durchs Programm: Schulleiter Michael Braun (r.) und Schulverbandsvorsitzender Christian Pröbst. © Klaus Kuhn

Pröbst konzentrierte sich, wie bei einem Bürgermeister kaum anders zu erwarten, auf die politisch Verantwortlichen sowohl beim Schulverband als auch in den kommunalen Gremien. Braun übernahm die vielen Unterstützer, die direkt an der Schule engagiert sind. Am Schluss kam die zusammenfassende Klausel auch für all die, die vielleicht doch vergessen worden waren: „Alle die Menschen, die tagtäglich bei der Schule sind, und das im Ehrenamt.“ Die Gäste fanden eine liebevoll gestaltete Urkunde auf ihren Plätzen vor.

Zuvor hatte es einen Empfang in der Mensa gegeben. Reiterbräu-Wirt Anton Müller hatte alle Hände voll zu tun, um fantasievolle Leckereien zu zaubern, die dann von vielen fleißigen Händen unter das schlemmende Schulvolk verteilt wurden.

Es war eine schöne Gelegenheit für anregende Gespräche, die auch ausgiebig genutzt wurde, bevor dann die große Überraschung gelang: Die Schulleitung konnte den Kabarettisten Christian Springer verpflichten. Der kam bestens gelaunt auf die Bühne und ließ dabei nicht aus, dass viele Bücher, die er selber noch mit der größten Selbstverständlichkeit gelesen hatte, heute aus Gründen der politischen Korrektheit umgeschrieben worden seien. Auch die Fußball-WM in Katar und die Debatten, ob man nun den Fernseher einschalten sollte oder nicht, waren Thema. Unter dem Beifall der Gäste plädierte er darauf, „die verbalen Keulen einzupacken“. Jeder solle selbst entscheiden, ob er schauen wolle oder nicht.

Der Kabarettist bedauerte: „Die Preußenwitze sterben aus.“ Dabei gehören die doch nach seiner Auffassung zum bayerischen Kulturgut. In seinem bekannten lockeren Stil nahm er die Politik aufs Korn, erntete immer wieder Beifall, was den Veranstaltern signalisierte, dass nicht nur die Überraschung, sondern auch der Inhalt gelungen war.