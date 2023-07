Entlassfeier der Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg. „Wenn aus Leistung Erfolg wird“

Von: Klaus Kuhn

Die Schulbesten in Wartenberg waren heuer (vorne, v. l.) Alexander Bauer, Leonie Grubbe, Louis Hüfner, Kieran Chrichton, Franziska Urbani, Stefan Bichlmaier, Hanna Gruber und Veronika Metz. Die stolzen Klassenleiter Manuel Schropp, Andreas Tungl und Dominik Mauerer hielten sich beim Fototermin im Hintergrund. © Klaus Kuhn

Zu einem gediegenen Fest geriet die Entlassfeier der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg. Schulleiter Braun lobte das Engagement der Schüler.

Wartenberg – Es war der Jahrgang, der am meisten von der Pandemie betroffen war, sagte Schulleiter Michael Braun bei der Abschlussfeier an der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg. Und trotzdem haben nur zwei Schüler die Prüfungen nicht bestanden. Der Festakt in Oberbierbach fand in gediegenem Rahmen statt.

Insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler haben sich erfolgreich der Prüfung zum „Quali“ unterzogen. 24 haben die Klasse 10 absolviert. Lehrerwechsel sind pädagogisch immer ein Thema, betroffen davon war die zehnte Klasse, von der der Schulleiter allerdings sagte: „Auf die Klasse war immer Verlass.“

Die Schülermitverantwortung (SMV) hat nach den Worten des Schulleiters Großes geleistet und sich erfolgreich für einen Wasserspender eingesetzt. Insgesamt bescheinigte der Schulleiter den Absolventen ein hohes soziales Engagement.

Natürlich blieb seine Ansprache auch nicht ohne einige launige Bemerkungen, etwa über das Erholungsbedürfnis der Schüler nach einem harten Wochenende. Das fröhliche Gelächter einiger Eltern machte deutlich, dass diese das wohl auch noch sehr gut kennen.

Die politische Seite wurde von Bürgermeister Anton Scherer aus Berglern vertreten, der den Absolventen gratulierte und meinte: „Das ist das Gefühl, wenn aus Leistung Erfolg wird.“ Er dankte den Eltern unter anderem für den Rückhalt in einer „motivationsarmen Zeit“ – und lobte die Lehrkräfte: „Das ist nicht einfach ein Job!“

Die Schule zeichnete außerdem ihre besten Absolventen aus. So hat Alexander Bauer bei der zehnten Klasse mit 1,3 die Nase vorn. Leonie Grubbe und Louis Hüfner schlossen diese mit 1,5 ab.

Den „Quali“ haben in der 9a Kieran Crichton mit der Note 1,5 und Franziska Urbani mit 2,0 geschafft. In der 9b liegt Stefan Bichlmaier mit der Note 1,7 vorn, gefolgt von Hanna Gruber und Veronika Metz, jeweils mit dem Durchschnitt 1,9.

Die Organisatoren hatten das Programm gegenüber früheren Abschlussfeiern heuer etwas gekürzt. Nur eins wollte der Schulleiter am Ende seiner Rede doch noch unbedingt loswerden: „Ich werde viele Gesichter vermissen.“ Insgesamt bot der Festakt mit Sektempfang am Donnerstagabend einen runden Abschluss einer gelungenen Schulzeit. Auf diese blickten die Absolventen selbst in einer launigen Rede, die sie mit Bildern untermalt hatten, zurück.