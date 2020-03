Straßenausbau in Pesenlern: Anlieger sollen mitzahlen

Der schlechte Zustand der Stichstraße in Pesenlern soll bald der Vergangenheit angehören. Der Ausbau der Straße ist allerdings äußerst kostspielig und soll nun teils auf die Anlieger umgelegt werden. Diese sind davon nicht begeistert.

Wartenberg– Der Markt Wartenberg will die Stichstraße in Pesenlern zu den Hausnummern 24 bis 46 erstmals herstellen. Das wird teuer. 90 Prozent der Baukosten müssen nach aktuellem Stand auf die Anwohner umgelegt werden. Das empfinden diese als problematisch. Die Bürger haben deshalb einen Antrag an den Wartenberger Marktgemeinderat gestellt, mit dem sie erreichen wollen, dass sich die Kommune das noch einmal überlegt.

Das Schreiben, das bereits am 9. Dezember in der Verwaltung eingegangen ist, ist ausgesprochen höflich formuliert. „Sicherlich befindet sich die Straße Pesenlern 24-46 in einem schlechten Zustand und sollte instandgesetzt werden. Allerdings lässt hier die aktuelle Meinung der Regierungsparteien auch dem Markt Wartenberg Spielraum, die Bürger nicht unnötig mit Zehntausenden von Euro zu belasten“, heißt es darin. Und so bitten die Anlieger um eine „wohlwollende Prüfung, die Kosten des Ausbaus gar nicht erst umzulegen, wenigstens aber den Anliegeranteil zu senken“.

Hohe Kosten für wenig Anwohner

Einer der Betroffenen ist Andreas Ulrich mit seiner Familie. Er berichtet, dass eine Kostenschätzung über 330 000 Euro vorliege. Die genannten 90 Prozent, die umgelegt werden könnten, wären dann 297 000, verteilt auf 17 Anwohner. „Wir wären dann beispielsweise mit 25 000 bis 26 000 Euro dabei“, rechnete Ulrich vor.

Dabei sei keine große Lösung geplant. „Wir reden hier vom Minimalausbau, nur das Allernötigste.“ Die Straße sei sehr schmal, Begegnungsverkehr fast nicht möglich. Dennoch habe die Gemeinde zunächst nur die Straße auf der bestehenden Breite geplant, so Ulrich. Eine Verbreiterung hätte die Kosten noch einmal in die Höhe getrieben.

Die Verwaltung hat die Zeit seit Eingang des Schreibens genutzt und einige Punkte zusammengetragen, die tatsächlich eine deutliche Reduzierung des Anteils, der umzulegen ist, rechtfertigen könnte. Die Verwaltung betont, dass der Ausbau unumgänglich sei. Bei einer Reparatur könne es nicht bleiben.

Alle Möglichkeiten werden geprüft

Allerdings sieht die Gemeinde auch, „dass über diese Stichstraße – im Gegensatz zu reinen Wohngebieten – landwirtschaftlicher Verkehr abgewickelt wird und dies die Straße zusätzlich belastet. Außerdem sind gerade die Baukosten der Straße, aufgrund immens hoher Kosten für die Wasserhaltung, deutlich höher als in anderen Bereichen des Gemeindegebiets. Dies würde zumindest für einen Teilerlass sprechen.“ Genau das wird jetzt geprüft. Die Straße war einst ein Feldweg und mündet auch heute noch in genau einen solchen, der etliche landwirtschaftliche Flächen erschließt.

Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat jetzt, den Straßenausbau anzugehen. Gleichzeitig ist die Verwaltung damit beauftragt worden, „die Erlassmöglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls eine Satzungsänderung vorzunehmen“. Genau diese Prüfung erfordert nach den Worten von Bürgermeister Manfred Ranft intensive Gespräche mit der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt. Die geht er jetzt an.

Klaus Kuhn