Markt Wartenberg hat die Raser im Fokus

Der Markt Wartenberg will zwei neue Messanlagen anschaffen, um die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der Thenner Straße zu kontrollieren.

Wartenberg – Die Sorge der Anwohner insbesondere um die jüngeren Mitbürger an der Thenner Straße in Wartenberg ist groß: Am Ortsausgang Richtung Thenn treten Autofahrer gelegentlich zu stark aufs Gaspedal. „Von massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen“ schreibt Bürgerin Ursula Wirtz in ihrem Antrag an den Marktrat. Und weiter: „In unserem Neubaugebiet wohnen sehr viele Kinder.“ Das Gremium teilte in seiner Sitzung diese Sorgen und beschloss, zwei Geschwindigkeitsanzeigeanlagen – für beide Fahrtrichtungen – anschaffen zu lassen.

3. Bürgermeister Christian Pröbst (CSU), selbst Anwohner dort, bestätigte die Beobachtung der Bürgerin. „Es ist ein Wahnsinn, wie die da raus fahren“, sagte er. Eventuell, schlug er vor, könne man auch ein paar Bäume an der Straße anpflanzen. Das verenge die Sicht, was Autofahrer zu langsamerem Fahren verleiten könne.

Polizist Sebastian Baumann (Neue Mitte) sah es ähnlich: „Die Örtlichkeit verleitet dazu, schneller zu fahren.“ Durch eine Geschwindigkeitsanzeige würde so mancher Fahrer seiner Meinung nach vielleicht eher auf die Bremse steigen.

Wirtz’ Antrag hatte noch einen zweiten Teil, in dem sie darum bat, das letzte Stück des Fußgängerwegs ortsauswärts auf der linken Seite zu pflastern. „Dieses Stück kann weder mit einem Roller (Schulkinder), Fahrrad, Rollator oder Kinderwagen genützt werden. Auch optisch ist dieses Wegstück sehr verwildert“, schreibt die Bürgerin. Der Marktrat beschloss letztlich, das Thema in die Haushaltsberatungen für 2020 aufzunehmen.