Absolutes Halteverbot an Marie-Pettenbeck-Schule

Es ist spürbar besser geworden“, sagte 3. Bürgermeister Christian Pröbst am Mittwoch im Wartenberger Marktrat und meinte damit die Verkehrssituation an der Marie-Pettenbeck-Schule. Wie berichtet, haben dort unzählige Mama-Taxis vor allem am frühen Morgen für großes Chaos gesorgt. Die Lage hat sich so sehr gebessert, dass das Gremium auf eine Sperrung der Zustorfer Straße vor Unterrichtsbeginn verzichtet.