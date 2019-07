Rollender Supermarkt: „Genau null“ Kunden in Thenn

Schon zum dritten Mal diskutierte der Wartenberger Marktrat über den Antrag des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auf einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 150 Euro für den Rollenden Supermarkt. Nun waren die Markträte endlich ausreichend informiert und einstimmig der Meinung, das BRK nicht zu unterstützen.

Wartenberg– 3. Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) berichtete von einem Telefonat mit BRK-Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden. Diese habe ihm berichtet, dass der Rollende Supermarkt für das BRK ein Draufzahlgeschäft sei. „Sie wäre auch über 50 Euro im Monat froh“, sagte Pröbst. Allerdings hatte ihm van der Heijden auch mitgeteilt, dass am Haltepunkt in Thenn bislang „genau null“ Personen eingekauft hätten.

Das konnte auch Sebastian Baumann (Neue Mitte) bestätigen, der mit dem Fahrer des mobilen Supermarkts in Thenn gesprochen hatte. Er habe ihn gefragt, warum er nicht mal in Pesenlern halte, wenn er von Inning komme. Er habe eine von der Geschäftsleitung vorgegebene Route, an die er sich halte, so die Antwort des Fahrers.

In Berglern gebe es sogar vier Haltepunkte – welche, die gut angenommen, aber auch andere, die überhaupt nicht frequentiert würden, so Baumann. „Momentan sehe ich keinen Bedarf. Ich werde einem Zuschuss nicht zustimmen“, sagte er. Letztlich wurde der BRK-Antrag einstimmig abgehlehnt.