Altes Schulhaus: Der 1. September steht

Das Ende der wohl ärgerlichsten Baustelle seit langem im Markt Wartenberg ist in Sicht: Der Bezug der meisten Wohnungen im Alten Schulhaus zum 1. September ist gesichert. Der Marktrat hat sich nun auf der Baustelle umgesehen. Bekanntlich hatte es Wasserschäden gegeben.

VON KLAUS KUHN

Wartenberg – Bei einem Ortstermin, bei dem 3. Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) den Marktgemeinderat außer der Reihe und mitten in den Ferien in fast beschlussfähiger Stärke hat empfangen können, zeigten er und Bauleiter Karl Kohn vor allem den Fortschritt der Arbeiten zur Behebung der doch erheblichen Wasserschäden in mehreren Wohnungen (wir berichteten).

Tatsächlich konnten einige Wohnungen noch nicht betreten werden, weil der Bodenleger nicht ganz fertig war. Die Rückmeldungen der Bürgervertreter waren aber durchweg positiv. Marktrat Michael Paulini (SPD), bekanntermaßen auf den Rollstuhl angewiesen, war als Testperson für die Barrierefreiheit in den Wohnungen unverzichtbar. Nur eine davon ist nicht barrierefrei. Paulini war voll des Lobes, wie weit hier mitgedacht worden sei. So fuhr er problemlos unter einen Waschtisch und registrierte erfreut, dass die Einrichtung der Badezimmer so gelungen sei, dass ein „Rolli“ in den auf den ersten Blick kleinen, aber doch sehr zweckmäßigen Badezimmern zurechtkommt.

Dass ausgerechnet bei dieser Ortseinsicht der Aufzug aufgrund einer Störung außer Betrieb war, war eine Sache, an die man sich im Markt Wartenberg spätestens seit dem großen Ärger mit dem Aufzug im Medienzentrum gewöhnt hat. Pröbst, Ratskollegen und Franz Ganslmaier ersetzten mit kräftigen Armen den Lift.

Karl Kohn hatte eine Reihe von Erläuterungen über Restarbeiten, die noch anstehen. So müssen einige Fenster noch nachgestellt werden, damit sie sich problemlos öffnen lassen. Außerdem muss an einem Fenster die Möglichkeit für die Feuerwehr, dieses als Rettungsweg zu nutzen, noch verbessert werden. All diese Kleinigkeiten will Kohn bis zum Einzugstermin abarbeiten.

Eine Wohnung, ausgerechnet die schönste, ist noch nicht vermietet. Sie wird auch bis zum Tag der offenen Tür im Oktober noch nicht vermietet sein. Darum kann sie bei dieser Gelegenheit noch besichtigt werden, was die Räte angenehm und interessant fanden.

Freude machte allen der Saal im Erdgeschoss. Hier sollen bekanntlich Veranstaltungen stattfinden. Jutta Paulini und Heike Kronseder, die für ihre Vereine besonderes Interesse haben, fanden schnell heraus, dass eine Verdunklungsmöglichkeit noch fehlt. Sie entwickelten praktikable und preisgünstige Möglichkeiten, diesen Mangel abzustellen. Kronseder (FWG) vermutete nämlich, dass Vortragsveranstaltungen bei dieser Saalgröße einen Schwerpunkt bilden. Der Beamer ist bereits installiert und betriebsbereit, wie die Besucher schnell registrierten.

Bei den Außenanlagen fehlt noch was: Kohn kündigte die Bepflanzung für Oktober an. Ein weiterer Diskussionspunkt waren eine ursprünglich geplante Treppe in die tiefer gelegenen Bereiche des Geländes, auf die jetzt verzichtet wird, sowie der geplante Spielplatz. Bei acht Kindern, die nach Lage der Dinge in dem Haus einziehen werden, wurde das als notwendig angesehen. Auf den Betonstufen am rückwärtigen Eingang zum Saal, die den Mitgliedern des Vereins Wittelsbacher Jagdhaus so viel Freude machen, weil sie viele Möglichkeiten etwa für einen Sektempfang oder dergleichen bieten, fehlt noch ein Holzbelag. Zudem muss im Treppenhaus noch etwas gemacht werden. Pröbst nannte das aber „nicht kriegsentscheidend“.