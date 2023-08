Maximale Hingabe für arme Menschen

Von: Michaele Heske

Eine Urkunde und 3000 Euro gab es für Ida und Josef Gassner für ihr Engagement mit Schritt für Schritt. © Privat

Es ist ein beeindruckendes Hilfsprojekt, das es nun schon seit drei Jahrzehnten gibt: Schritt für Schritt, ein Verein, der Kindern armer Eltern in Indien eine Schul- und Berufsausbildung und damit ein menschenwürdiges Leben gibt. Nun wurde das Gründer-Ehepaar Ida und Josef Gassner aus Tiefenbach (Kreis Landshut) für sein Projekt mit dem Stiftungspreis der „Sinn statt Sucht Kinder- und Jugendstiftung“ geehrt.

Wartenberg/Landkreis – Nachhaltigkeit, das sei ein Wort, das gerade in diesen Zeiten überaus populär sei, meinte Pastor Heinz Ulrich, Vorsitzender und Mitglied des Stiftungsrats, in seiner Laudatio. Seit mehr als 2000 Jahren gelte zudem: „Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst“, zitierte Ulrich aus der Bibel. „Ich habe zwei Menschen kennengelernt, die diese beiden Worte kombinieren und leben: Ida und Josef Gassner.“

Es war im Jahr 1993, als wegen einer Hungersnot im südindischen Bundesstaat Kerala ein Bischof nach Deutschland kam, um Hilfe zu erbitten. Dabei entdeckte er im Garten der Familie Gassner in Schlossberg bei Landshut einen Solarkocher, der sein besonderes Interesse fand. Im Jahr darauf reiste Josef Gassner mit drei Solarbausätzen nach Indien. Das war der erste Schritt zur Gründung von Schritt für Schritt.

Dort lernte Gassner die Ordensschwester Kala kennen, die in einem Waisenhaus arbeitete, wo die Kinder auf dem nackten Boden schlafen mussten und einige dabei krank wurden. Spontan besorgte er stabile Holzbetten für sie. Die erlebte Armut ließ ihn aber nicht mehr los, und im Jahr darauf reiste er mit seiner Frau Ida erneut nach Indien. Beim Besuch des Waisenhauses stellten sie sich die Frage, was aus den Kindern werden soll, wenn sie ohne Schulbildung aufwachsen müssen. So entstand die Idee mit den Patenschaften.

Zurück in Deutschland begannen die Gassners, im Verwandten- und Freundeskreis dafür zu werben. Schließlich kam es vor 25 Jahren zur Vereinsgründung, damit auch die gewünschten Spendenbescheinigungen ausgestellt werden konnten. Inzwischen hat der Verein dank vieler Paten (185 pro Jahr) und zahlreicher weiterer Spender 13 000 armen Kindern durch den Bau von Schulen die entsprechende Bildung und damit später ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. 6000 haben bereits ihre Ausbildung beendet und können so zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen. Viele Paten kommen auch aus dem Landkreis Erding, alleine in Wartenberg sind es etwa 200.

„Ein Meilenstein war im Jahr 2000 der Bau des Kinderkrankenhauses Arthunkal“, würdigte Ulrich den Verdienst des Ehepaars. Zudem setzte der Verein vor Ort viele kleine und große Projekte mit dem Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ um. Es gab Anschubfinanzierungen, durch die Saatgut oder auch Lastenfahrräder sowie Kühe und Ziegen gekauft werden konnten. Auch in Notsituationen wie nach dem Tsunami 2004 oder nach Flutkatastrophen und in der Corona-Krise konnten sich bedürftige Familien im Süden Indiens stets auf die Hilfe aus Deutschland verlassen.

Immer dabei: Schwester Kala, die Monika Blechinger-Zahnweh, Zweite Vorsitzende des Vereins, als „moderne Mutter Theresa“ bezeichnet. Die Ordensschwester war freilich auch bei der Feierstunde in Tiefenbach anwesend – per Zoom-Videoübertragung wurde sie ins Wohnzimmer der Gassners geschaltet. „Ich bin selten so selbstlosen, barmherzigen und demütigen Menschen begegnet, die nur ein Ziel haben: So viel Gutes für arme Menschen zu tun wie möglich“, lautete das Fazit von Pastor Ulrich.

Mit dem „Sinn Stiftungspreis“ ehrt und zeichnet die Landshuter Organisation Persönlichkeiten aus, die christliche Werte sowie Gottes- und Nächstenliebe leben, diese mit anderen teilen und sich für ihre Mitmenschen engagieren. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.