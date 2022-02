Millionenaufgabe Wasserleitung: Fokus liegt heuer auf Wartenberg

Wasserzweckverband Berglerner Gruppe billigt Haushaltsentwurf

Der Wasserzweckverband Berglerner Gruppe hat einen Haushaltsentwurf gebilligt, der Investitionen in bisheriger Rekordhöhe umfasst. Im Fokus heuer: Wartenberg.

Fraunberg – Der Wasserzweckverband Berglerner Gruppe hat jetzt einen Haushalt für 2022, und der hat es in sich: 1,75 Millionen Euro stehen als Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung. Ein deutlicher Hinweis auf ein Investitionsprogramm, das bei der nur acht Minuten langen öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung im Rathaus Fraunberg nur angerissen wurde.

Teilweise sind diese Investitionen bestimmt durch Vorhaben anderer Träger, wie etwa des Freistaats, der heuer die Strogenstraße in Wartenberg einer Generalsanierung unterziehen wird (wir berichteten). Und wenn der Kostenträger dort schon mal das Reißen anfängt, werden auch gleich die sogenannten Sparten mit erledigt. Dazu gehört die Wasserleitung. Macht geschätzte 600 000 Euro, die jetzt im Vermögenshaushalt für 2022 stehen. Die Planung allein schlägt mit 57 000 Euro zu Buche.

Der Verband hatte in der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung den Auftrag an ein Fachbüro vergeben. Jetzt machte unter „Bekanntgaben“ Vorsitzender Anton Scherer, Berglerns Bürgermeister, diese Vergaben öffentlich: Weitere 530 000 Euro werden für Wasserleitungsbauten im Bereich Wartenberg, etwa Gewerbegebiet Thenn oder Kleinfeld West, veranschlagt.

Es wird ein Ringschluss für Manhartsdorf zur Verbesserung der Versorgungssicherheit geplant, und der soll 200 000 Euro kosten. Eine halbe Million Euro ist eingestellt für den Erwerb von Grundstücken. Damit ist der Markt Wartenberg ein Investitionsschwerpunkt im Jahr 2022. Praktisch alle großen Brocken im Haushalt sind dort verbucht.

Hausanschlüsse über das Verbandsgebiet verteilt schlagen mit weiteren 150 000 Euro zu Buche, volle 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Hochbehälter Scheideck (Gemeinde Langenpreising) steht zur Sanierung an. Für die Planungsleistungen sind 50 000 Euro vorgesehen. Die Gesamtsumme der Investitionen erreicht mit 2,13 Millionen Euro Rekordhöhe. Weitere 1,22 Millionen mussten für das kommende Jahr verplant werden, und noch einmal 1,19 Millionen für 2024. Erst dann fallen die Zahlen wieder deutlich ab.

Damit korrespondieren die geplanten Kreditaufnahmen: Im Vorjahr waren 1,36 Millionen eingestellt, eine Jahresrechnung darüber liegt allerdings noch nicht vor. Im kommenden Jahr hofft man, mit gut 800 000 Euro frischem Geld auszukommen, 2024 sollen es noch etwas weniger sein. Kredite müssen zurückgezahlt werden. Die ordentlichen Tilgungen klettern von 110 000 auf 170 000 Euro, die in den nächsten Jahren konstant bleiben sollen.

Der Haushalt ist rechtlich gesehen gesund, denn die Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, also der Überschuss aus Wasserverkäufen, soll heuer bei 280 000 Euro liegen und weiter steigen. Damit werden die ordentlichen Tilgungen mehr als nur abgedeckt, was dem Zweckverband die Möglichkeit eröffnet, eine sogenannte freie Finanzspitze zu bilden, die für Investitionen in das Leitungsnetz zur Verfügung steht. Der intern vorberatene Etat ging einstimmig und ohne eine Debatte durch.

