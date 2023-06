Ministerin Scharf: Lob für Faeser, Rüffel für Aiwanger

Viele Themen beim Politischen Abend der Wartenberger CSU, der das Festzelt aber nicht wirklich füllen kann

Von Klaus Kuhn schließen

Die CSU hat am Mittwoch einen Tag vor dem Start des Wartenberger Volksfests einen Politischen Abend mit Staatsministerin Ulrike Scharf im Festzelt veranstaltet. Das Organisationsteam um Ortsvorsitzenden Markus Straßberger hatte dazu Mitglieder und Sympathisanten aus dem Landkreis versammelt. Auch aus dem Nachbarkreis Freising waren Gäste gekommen. Wirklich voll war’s aber längst nicht.

Wartenberg – Bürgermeister Christian Pröbst sprach von einer Traditionsveranstaltung der Partei, versuchte aber zugleich, für die Ministerin den Themenkreis abzustecken: „Wir werden mit den Kosten im Stich gelassen.“ Damit meinte er den Aufwand für die Kindertageseinrichtungen, die in Wartenberg wie auch anderswo Millionen verschlingen würden. Natürlich ließ er auch das große Thema Heizung nicht aus und klagte, dass die aktuelle Gesetzgebung des Bundes das geplante Nahwärmenetz akut gefährde. „Das ist jetzt ein bisschen blöd.“ Immerhin habe der Markt bereits 150 000 Euro für Planung ausgegeben.

In seiner Begrüßung hatte Straßberger, was die Kinderbetreuung angeht, in die gleiche Kerbe geschlagen, aber auch einen größeren Bogen an Themen gezogen: „Wir haben zu wenige Leute und zu wenig Geld.“ Leidenschaftlich mahnte er eine bessere Lastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden an. Die immer wieder geforderte Bildungsgerechtigkeit sei gefährdet. „Am Schluss hängt es an der Finanzkraft der Gemeinde.“

Die Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales sagte, ihr Haushalt beinhalte ja den gesamten Bereich der Kindertagesstätten und sei mit 7,6 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Zwei Milliarden seien Betriebsförderungen für Kindertagesstätten, so die Ministerin, die dann aber den Kommunalpolitikern vor Ort recht gab: „Wir brauchen da mehr.“ Ausdrücklich bekannte sie sich zu der von Straßberger geforderten Chancengerechtigkeit. Das hänge aber auch an den Fachkräften, die einfach Mangelware seien.

Damit war sie wieder bei der Bundesregierung, die das Arbeitszeitgesetz schon lange auf dem Aufgabenzettel habe. „Es wird Zeit, dass diese Reform kommt.“ Darum werde sie weiter genau dafür kämpfen, um den Kitas aufzuhelfen. Auch die Energiepolitik des Bundes ließ sie nicht aus, nannte sie ein „Trauerspiel“. Sie fand dann aber auch deutliche Worte, was die Demonstration in Erding und die unschönen Begleiterscheinungen angeht: „Das war ein Erlebnis, das wir nicht wieder brauchen.“ Unter dem Beifall der Gäste im Festzelt warnte sie davor, sich „dem Populismus hinzugeben“ Das war natürlich eine direkte Ansage nicht nur an die AfD, sondern eben auch an den Freien Wähler Hubert Aiwanger. Dessen Namen jedoch nannte sie nicht. Verstanden wurde die Botschaft auch so.

Die Ministerin streifte am Schluss noch die Erbschaftssteuer und kündigte an: „Wir werden klagen. Das ist das letzte Mittel.“ Und dann natürlich die Wahlrechtsreform, gegen die ebenfalls eine Klage unterwegs sei.

Aber dann fand sie auch noch positive Kommentare für die Politik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Der Kompromiss zum Asylrecht fand die ausdrückliche Zustimmung der Staatsministerin, die hofft, dass es bei dieser Politik jetzt auch bleibe. Wie immer schloss sie ihre Rede mit einer positiven Nachricht, und die kam aus der Statistik: „Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist in Bayern die höchste bundesweit“, sagte Scharf.