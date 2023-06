Wartenberg: Mit Herkules-Hopfen auf ein starkes Volksfest

Bierprobe - Größerer Biergarten, Oldtimertreffen, Fahrgeschäft „Hupferl“

Von Klaus Kuhn schließen

Markus Schwarzkugler schließen

Nur noch etwas mehr als eine Woche, dann nimmt das 55. Wartenberger Volksfest Fahrt auf. Es findet vom 15. bis zum 19. Juni. Wie immer stand nun im Vorfeld die offizielle Bierprobe an.

Wartenberg – Es handelt sich um ein Export-Bier mit 12,5 Prozent Stammwürze und 5,2 Prozent Alkoholgehalt, das Braumeister Michael Reiter unter Verwendung der Hopfensorte „Herkules“ aus der Hallertau eingebraut hat. Erwartungsgemäß fanden alle Beteiligten das wichtigste Getränk des Festes hervorragend. Es wäre ja auch unmöglich, jetzt noch am Bier irgendwas zu verändern.

Der Braumeister versicherte in seiner wie immer kurzen Ansprache: „Bier ist genug da.“ Das Volksfest wird von der Familie Müller ausgerichtet, Festbrauerei ist die örtliche Brauerei Reiter, und den Vergnügungspark organisiert in bekannter Manier Gabi Rilke. Es gibt dabei auch eine Veränderung: Familie Müller hat eine eigene Gesellschaft gegründet, bei der Christian Müller, Bruder von Festwirt Anton, als Küchenchef fungiert. Das Team habe sich bewährt, versicherte Anton Müller den Gästen. Man habe heuer bereits die ersten Events erfolgreich bestritten, sei sehr gut aufgestellt, auch was das Personal angehe. Zum sechsten Mal ist er jetzt Festwirt in Wartenberg und dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Bürgermeister Christian Pröbst berichtete, dass der Bauhof schon aktiv geworden sei und den Festplatz abgezogen habe. Erstmals seit vielen Jahren fand die Bierprobe unter freiem Himmel auf der Terrasse statt, was gut ankam. Peter Bisaha und seine Freunde machten Musik.

Anton Müller ging noch kurz auf die Speisekarte ein, die auch vegane Angebote enthalte. „Man muss mit der Zeit gehen“, kommentierte er manchen erstaunten Blick und meinte: „Ja, es gibt tatsächlich Leute, die das essen, und ihnen schmeckt das sogar.“ Was die Gastronomie angeht, gibt es zwei weitere Verbesserungen: Der Biergarten soll laut Festwirt größer werden, auch an der Barhütte habe man einige Veränderungen vorgenommen. Beim Musikprogramm ändere sich vom Stil her wenig: „Wir fangen mal ganz langsam an, aber am Freitag geben wir dann richtig Gas mit Tetrapack, und die Münchner G’schichten kommen auch. Die hatten ja mal wirklich Pech vom Wetter her.“

Das Programm beinhaltet am Sonntag, 18. Juni, auch ein Oldtimertreffen ab 11 Uhr. Besonderes Lob erhielt Gabi Rilke für die Organisation des Vergnügungsparks. Ihr ist es gelungen, das Fahrgeschäft „Hupferl“ auf den Platz zu holen. Da werden sich nach Überzeugung des Bürgermeisters vor allem die jungen Leute freuen. Auf die Frage, was daran so besonders sei, wusste Rilke eine überzeugende Antwort: „Das ist ein Fahrgeschäft, das über Generationen begeistert.“ Es handelt sich um eine Art runde, sich drehende Plattform, bei der die Fahrgäste auf einer Rundbank außen rum sitzen. Zudem fällt die rotierende Scheibe auf und ab, sie hüpft also.

Der weitere Ablauf ist ganz traditionell: Am Donnerstag, 15. Juni, gibt es ab 17 Uhr Freibier, eine halbe Stunde später beginnt das Standkonzert am Marktplatz mit dem Tanz des Volkstrachtensvereins, gefolgt vom Festauszug, den wieder das Wartenberger Volksfestkindl Emily Ehrig anführen wird. Die Musik machen beim anschließenden Bieranstich die Strogentaler.

Am Freitag ist Tag der Betriebe, und besagte Tetrapack spielen auf. Am Samstag ist Senioren-Mittagstisch mit Musik von Josef Huber – das heiß diskutierte Thema Bierzeichen steht am Dienstag davor noch mal im Marktrat auf der Tagesordnung. Wie berichtet, will sich die Gemeinde vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung die Kosten sparen. Doch es gibt Kritik daran. Außerdem am Samstag: Tag der Nachbarschaft, die Münchner G’schichten und DJ Tom.

Neben den Oldtimern – Rundfahrten inklusive – stehen am Sonntag die Vereine im Mittelpunkt, die sich vorstellen. Zu Frühschoppen und Mittagstisch spielt die Marktkapelle. Zum Ausklang spielen Peter und seine Freunde.

Den Abschluss am Montag macht der Kinder- und Jugendtag mit ermäßigten Preisen, Kinderfestzug am Marktplatz und Auszug zum Festplatz. Ab 19 Uhr spielen Mädchenalarm auf, zum krönenden Finale gibt’s um 22 Uhr ein Brillantfeuerwerk.