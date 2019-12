Hohe Investitionen in der Mittelschule Wartenberg

Die Schulverbandsversammlung beschloss jüngst einstimmig den Etat für 2020 und schaffte damit zumindest in diesem Punkt Planungssicherheit für die angeschlossenen Gemeinden.

Wartenberg – Die Umlage pro Schüler im Mittelschulverband Wartenberg steigt vorerst nicht weiter. Die Schulverbandsversammlung beschloss jüngst einstimmig den Etat für 2020 und schaffte damit zumindest in diesem Punkt Planungssicherheit für die angeschlossenen Gemeinden.

Nach der dramatischen Steigerung in den Vorjahren bleibt es jetzt bei 2775 Euro Umlage pro Schüler. Der Etat hat ein Volumen von 1,466 Millionen Euro im Verwaltungs- und 1,156 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Auf Kreditaufnahmen kann 2020 verzichtet werden, Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls keine vorgesehen. Der errechnete Überschuss des Verwaltungshaushalts beträgt gut 204 000 Euro.

Kommen Container?

Eine halbe Million Euro Entnahme aus den Rücklagen stehen im Vermögenshaushalt. In diesem enthalten ist eine erste Rate für die Heizungsanlage, aber auch 170 000 Euro als Vormerkposten für eine Containeranlage. Das passte zum Bericht von Schulleiter Michael Braun, der unter anderem sagte: „Wir haben aktuell 526 Schüler, alle Räume sind voll belegt.“

Verbandsvorsitzender Hans Wiesmaier ergänzte, dass es jetzt darum gehen müsse, Planungen zu erstellen, dass die Container im Ernstfall auch schnell aufgestellt werden könnten. Das sei unabhängig davon, wer diese Kosten generiere. Das ging an die Adresse des Marktes Wartenberg, dessen Grundschule sich bekanntlich auch in dem Gebäude gefindet. Wiesmaier zeigte sich nicht abgeneigt, dass die weiteren Kosten zunächst der Schulverband schultert.

Kreuzfahrt-Feeling in der Mensa

Weiter im Haushalt berücksichtigt sind die zweiten Rettungswege, die zwar baurechtlich durch, aber noch nicht realisiert sind, weil sie neu ausgeschrieben werden mussten. 55 Lehrer plus drei Sozialpädagogen sind an der Schule tätig. Die Zahl der Essen, die in der Mensa ausgegeben werden, ist stabil bei 177 pro Tag. Das erfordert drei Schichten, weil die Mensa sonst zu klein ist – was geradezu Kreuzfahrt-Feeling an der Schule verursacht, auch wenn das Kapitänsdinner mit dem Schulleiter fehlt.

Zum Vergleich: Im Bericht 2010 des Schulleiters war von 100 Essen pro Tag die Rede, bei einer Kapazität von 120 Essen. 2014 war man genau an dieser Kapazitätsgrenze angelangt.

Viel Geld für EDV

Weitere 200 000 Euro stehen für die Planungsleistungen für den großen Umbau im Haushalt, die Digitalisierung verschlingt 170 000 Euro, wobei dieser Posten zuschussfähig ist. 155 000 Euro stehen als Zuwendungen des Freistaates für diesen Zweck auf der Einnahmenseite. Damit nicht genug: Weitere 30 000 Euro stehen für die Einrichtung eines EDV-Raumes im Haushalt und 35 000 Euro für Investitionen in das „digitale Klassenzimmer“.

Mit 109 Mittelschülern hält der Markt Wartenberg den Löwenanteil, gefolgt von Fraunberg mit 63. Berglern und Langenpreising sind mit je 52 Mittelschülern gleichauf. Interessant ist, dass aus der Nachbarstadt Moosburg trotz eigener Mittelschule sieben Familien die Wartenberger Schule bevorzugen, selbst aus Erding reisen täglich fünf Mittelschüler an.

