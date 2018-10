Motorradfahrer schwerst verletzt

Mit schwersten Verletzungen gebüßt hat ein Motorradfahrer aus dem Kreis Erding sein gewagtes Überholmanöver.

Wartenberg - Laut Polizei war der 27-Jährige am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad von Pesenlern in Richtung Reichenkirchen unterwegs, als er zwei Autos überholte. Dabei übersah er den VW einer 35-Jährigen ebenfalls aus dem Kreis Erding, die in gleicher Richtung fuhr und nach links in Richtung Moos abbog. Das Motorrad prallte gegen das Heck des VW, der Biker wurde ins angrenzende Feld geschleudert, wo er schwerst verletzt liegen blieb. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde das Opfer in eine Münchner Klinik geflogen. Die VW-Fahrerin kam leicht verletzt ins Erdinger Klinikum. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 27 000 Euro.