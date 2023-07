Preisträgerkonzert in Wartenberg: Musikförderpreis geht heuer nur an Duos

Von Klaus Kuhn schließen

Im Doppelpack an Geige, Querflöte, Trompete und Klavier musizierten die Gewinner des diesjährigen Musikförderpreises der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg.

Wartenberg – Das diesjährige Preisträgerkonzert für Orchesterinstrumente der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg war vergleichsweise kurz: Es traten vier Duos im Wittelsbacher Saal in der Alten Schule auf. Im Gegensatz zu vorhergegangenen Verleihungen des Musikförderpreises waren unter den Preisträgern weder Solisten noch Ensembles.

Wie VG-Vorsitzender Josef Straßer erklärt, war die Konzentration auf musikalische Duos aber durchaus gewollt. „Wer weiß, vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder mehr mit Ensembles“, verriet er. „Bei den Duos waren heuer auch einige dabei, die beim letzten Mal als Solisten aufgetreten sind.“ Für die jungen Künstler sei es sehr schön gewesen, dass trotz der Hitze etliche Zuhörer zur Veranstaltung gekommen waren, sagte VG-Chef Straßer.

Die Jury bildeten Peter Hackel und Bernd Schirmer. Bernd Scheumaier hatte das Preisträgerkonzert mit der Unterstützung von Lucie Möritz von der Verwaltung organisiert. Straßer selbst übernahm die Moderation.

In dem 90-minütigen Wettbewerb konnten vier Duos die Jury von sich überzeugen und erhielten dafür jeweils den ersten Preis. Lukas Faltermaier und Christoph Helmecke an der Trompete warteten mit dem „Erntetanz“ von Jean Tréves auf. Ben Walther an der Querflöte hatte sich mit Rüdiger Herrmann starke Unterstützung geholt. Das Duo trug die „Humoreske“ von Antonin Dvorak vor.

Hanna Holzapfel und Felix Liu spielten vierhändig den Walzer Nummer 2 aus der Suite Nummer 2 von Dimitri Schostakowitsch auf dem Klavier. Anna-Lena Brenninger und Philomena Hintermaier aus der höchsten Altersgruppe überzeugten mit der Suite Latinesque von Peter Martin mit Mambo- und Tango-Stücken an der Geige. Die drei anderen Duos gehörten der zweitjüngsten Altersgruppe an.