Manchmal braucht es nur einen Ratsch

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Mit dem Nikolaus war Einsatzleiterin Heike Schwaiger auf einer Kutsche durch Langenpreising und Zustorf unterwegs und verteilte Geschenke an die Kleinen. © Nachbarschaftshilfe Wartenberg

Die Aktiven der Nachbarschaftshilfe Wartenberg sind mit Herz und Hand für ihre Mitmenschen da. Ob mit einer Mahlzeit, finanzieller Hilfe oder organisatorischer Unterstützung: Sie stehen unbürokratisch zur Seite.

Wartenberg – Die Corona-Delle hat die Nachbarschaftshilfe Wartenberg (NBH) gut verdaut. In der ersten Zeit der Pandemie sanken die Mitgliederzahlen von über 100 auf 86, mittlerweile sind wieder über 90 Männer und Frauen im Verein dabei. Einsatzleiterin Heike Schwaiger freut sich über einen Stamm von bis zu 15 aktiven Helfern.

Man sei durchaus auch mal gemeindeübergreifend aktiv, sagt Schwaiger. Sie erinnert sich an den besonderen Fall eines Geschwisterpaars, das in Eching im Landkreis Landshut wohnte. Die beiden lebten dort noch in ihrer eigenen Bleibe, nach großen Problemen am Kreuz konnte die Frau ihren Bruder (Pflegegrad drei) aber nicht mehr versorgen: „Mitglieder von uns sind dann täglich hingefahren, um den beiden ein Frühstück zu bereiten“, berichtet Schwaiger: „Da wechselten wir uns drei Monate lang ab und versuchten gleichzeitig, für die beiden einen Platz in einer Senioreneinrichtung zu finden.“

Das war ein sehr schweres Unterfangen, wie die Einsatzleiterin betont. Zumal deren ältere Schwester in einem Seniorenheim in weiterer Ferne wohnte und die beiden unbedingt dorthin wollten. Heike Schwaiger: „Erst nach dem Tod der Schwester konnten wir die beiden davon überzeugen, dass es in Wartenberg auch schön ist.“ Im dortigen Senioren-Zentrum wurden glücklicherweise Plätze frei und somit fand die Suche ein Happy End.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte die Einsatzleiterin auch von einer älteren Frau als Berglern, die nach einem Fußbruch dringend Hilfe benötigte: „Wir fuhren sie zum Arzt und kauften auch ein.“ Ganz wichtig sei zudem der Kontakt zu anderen Menschen für die Frau gewesen: „Manchmal wollte sie einfach nur ein bisschen ratschen.“

Kein Einzelfall, wie Schwaiger betont: „Uns rufen häufiger einmal ältere Leute an, die sich gerne ihre Probleme von der Seele reden wollen.“ Das sei völlig in Ordnung, auch dafür finde man bei der Nachbarschaftshilfe Wartenberg immer Zeit. Aktuell gibt es zwar keine festen Einsätze, zwei- bis dreimal die Woche sind die Wartenberger Ehrenamtlichen aber in der Regel für ihre Mitmenschen unterwegs.

Am Limit sei die Nachbarschaftshilfe damit keineswegs angekommen, so Schwaiger: „Dank unserer vielen Helfer besteht durchaus noch Luft nach oben.“ Die Einsatzleiterin kennt sich zudem mittlerweile genauestens auch bezüglich Kassenleistungen aus. Denn die Caritas fragt ab und zu mal wegen der Versorgung Pflegebedürftiger an: „Häufig geht es dann aber um vier Stunden am Tag und das können wir mit den Ehrenamtlichen nicht leisten. Dafür sind Pflegedienste zuständig“, sagt Schwaiger.

Noch keine Anrufe kamen bislang von Leuten, die sich angesichts der steigenden Energiekosten ihre Heiz- oder Stromrechnung nicht mehr leisten können. Aber im Fall der Fälle stünde auch hier die Nachbarschaftshilfe parat: „Wir würden uns das Ganze anschauen und durchaus finanziell einspringen, wenn die Hilfe wirklich notwendig ist.“ Einer alleinerziehenden Mutter zahlte man kürzlich schon einmal eine komplette Monatsmiete, weil es sonst nicht mehr gegangen wäre.

Bei jeglichen Hilfemaßnahmen wahrt die NBH vollkommene Anonymität. Selbst die eigenen Helfer erfahren den Namen einer Person erst dann, wenn sie den Einsatz zugesagt haben. Laut Schwaiger stehe die Diskretion ganz oben. Daher solle sich niemand scheuen, sich bei Problemen bei der Nachbarschaftshilfe zu melden. Denn darauf ist man angewiesen, angesichts des Datenschutzes bekommt die Einrichtung von der Gemeinde keine Hinweise auf Hilfesuchende in Wartenberg und seinen Ortsteilen.

Auf schöne Aktionen rund um Weihnachten blickt die Einsatzleiterin gerne zurück. Erstmals beteiligte man sich am Wartenberger Nikolausmarkt, brachte dazu sogar den eigenen Nikolaus mit. Dieser verschenkte über 100 Schokoladennikoläuse an freudestrahlende Kinder. Beim Weihnachtsmarkt in Berglern verkauften die NBH Lose. Der komplette Erlös in Höhe von 1086 Euro wurde an die Klinikclowns gespendet. Schwaiger selbst fuhr kurz vor Weihnachten zusammen mit dem Nikolaus auf einer Kutsche durch Langenpreising und Zustorf – mit kleinen Geschenken für die Kleinen im Gepäck.

Auch wenn die Einsatzzahlen nach der Corona-Pandemie wieder nach oben gingen, am Limit sei man noch keineswegs angekommen. „Wir könnten schon noch mehr tun, sind dabei aber darauf angewiesen, dass sich die Leute bei uns melden“, betont Heike Schwaiger noch einmal. Von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr steht dafür das Einsatztelefon unter der Nummer 01 72 13 13 13 5 zur Verfügung.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.