Kinder ans Beet

Der Obst- und Gartenbauverein Wartenberg könnte jetzt doch zu einer eigenen Jugendabteilung kommen.

Wartenberg – Am Samstag folgten zwölf Kinder, durchweg begleitet von mindestens einem Elternteil, dem Aufruf des Vereins und trafen sich im Hildegard-von-Bingen-Garten hinter dem Pfarrheim. Dort hat der Verein einen Lehrgarten angelegt und damit eine Infrastruktur auch für die Jugendarbeit geschaffen.

Zweiter Vorsitzender Alois Hargasser und sein Team hatten eine Menge für die kleinen Gärtner vorbereitet. Sie hatten Samen gekauft, Blumenerde sowie Werkzeug bereit gelegt und dafür gesorgt, dass viele Freiwillige da waren, die den Kindern das eine oder andere erklären konnten. Bei der Begrüßung sprach Hargasser von dem „Versuch, auch die Kinder an die Gartenarbeit heranzuführen“.

Nicht einmal die launige Ankündigung von Rosi Neumeier-Kern – „Hausaufgaben gibt es auch!“ – schreckte die Mädchen und Buben ab. Jedes der Kinder konnte nämlich einen kleinen Blumentopf mitnehmen, in den es vorher natürlich Blumenerde hinein gefüllt und ein Samenkorn hineingedrückt hatte.

Dass der Verein auf historisches Saatgut gesetzt hat, kam beim ebenfalls anwesenden Vorsitzenden des Bienenzuchtvereins Dominik Rutz ausgezeichnet an. Tomaten oder auch Kresse werden die Kinder jetzt ernten können, vorausgesetzt natürlich, sie machen ihre Hausaufgaben und gießen.

Die Idee ist, dass die Kinder später die Blumentöpfe wieder mitbringen, damit nachgeschaut werden kann, was daraus geworden ist. Hargasser kündigte an, dass in wenigen Wochen erneut eine Aktion stattfinden werde. Möglicherweise werde man sich dann am ebenfalls vom Verein angelegten Garten an der Schule treffen. Denkbar seien auch Aktionen in der freien Landschaft, wo die Wartenberger Gartler aktiv sind.

Während die Kinder bereits fleißig Blumentöpfe füllten, machte Hargasser sich auf die Runde durch die Elternschar, um Adressen aufzunehmen. Und er lud die Kinder ein, gerne auch Freunde zur nächsten Aktion des Gartenbauvereins mitzubringen.

