Wartenberg: Erste Arbeiten am großen Nahwärmenetz laufen bereits

Von: Markus Schwarzkugler

Die Absichtserklärung unterzeichnet haben (vorne, v. l.) Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner und Bürgermeister Christian Pröbst im Beisein von (hinten, v. l.) Alois Huber, Prokurist und Technischer Leiter der Stadtwerke, VG-Geschäftsleiter Werner Christofori und Umweltreferent Dominik Rutz. © Marktgemeinde Wartenberg

Zuletzt drehte sich vor allem das Windrad. Doch nun gibt’s auch Neues vom wohl wichtigsten Projekt der Energiewende in Wartenberg: dem Nahwärmenetz westlich der Strogen.

Wartenberg – Einer Pressemitteilung der Gemeinde zufolge haben erste Arbeiten bereits stattgefunden. Und die Zusammenarbeit in einer Gesellschaft mit den Stadtwerken Dorfen (wir berichteten) wurde nun durch die Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung untermauert.

Darin vereinbarten Bürgermeister Christian Pröbst und Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus Steiner „die Eckpunkte für eine mögliche Zusammenarbeit beim Aufbau einer nachhaltigen und klimafreundlichen Wärmeversorgung“. Begonnen habe man bereits mit der Verlegung von Wärmeleitungen im Rahmen der Erschließung des Neubaugebiets Kleinfeld West. Dort seien die Stadtwerke als Dienstleister für die Gemeinde tätig, in deren Eigentum das Leitungsnetz verbleiben solle.

„In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wie es mit der Wärmeversorgung weitergehen wird“, heißt es in der Mitteilung. Soll heißen: Es muss sich – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lage – auch rechnen. In Stein gemeißelt ist noch nichts. Jedenfalls beabsichtigen die beiden Partner nach wie vor, die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Gesellschaft fortzuführen. Wie es im Marktrat im November vergangenen Jahres hieß, wird Wartenberg dort 51 Prozent Anteile haben, um förderfähig zu bleiben, die Stadtwerke 49 Prozent. Bis zur Gründung der Gesellschaft „bedarf es noch der Zustimmung verschiedener Gremien und der Kommunalaufsicht“. Parallel werde bereits an der Ausarbeitung der Förderanträge gearbeitet.

„Wir müssen die Wirtschaftlichkeit des Projekts im Auge behalten“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Steiner. „Deshalb werden wir zunächst mit dem Ausbau eines Teilnetzes beginnen.“ Wo und wann mit den Baumaßnahmen begonnen wird? Das wollen die Partner öffentlich bekannt geben, sobald es grünes Licht vom Fördergeber und den beteiligten Institutionen gibt. „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit den Stadtwerken Dorfen. Von der Erfahrung der Dorfener bei der Errichtung und dem Betrieb von Wärmeversorgungsanlagen wird Wartenberg profitieren“, meint Pröbst voller Optimismus: „In dem Projekt steckt viel Herzblut von allen Beteiligten. Das bringen wir gemeinsam hin.“

Erstmals öffentlich vorgestellt wurde das Quartierskonzept für das Nahwärmenetz mittlerweile vor ziemlich genau einem Jahr. Damals hieß es, dass das Gebiet von der Pesenlerner Straße, der Strogen, der Zustorfer Straße, der Bgm.-Stuhlberger-Straße und dem Neubaugebiet Kleinfeld West umrahmt wird und sich in der Zukunft irgendwann über den gesamten Ort ausbreiten soll. Für das Gelingen des Projekts braucht es freilich nicht zuletzt die Bürger.

Zu den wichtigen Liegenschaften zählten Energieberater bei der Vorstellung damals unter anderem einen Landwirt, „der mit an Bord wäre“, und einen Wohnbereich an der Herzog-Ferdinand-Straße. Ein weiterer Großabnehmer wäre demnach das Soziotherapeutische Zentrum Haus Wartenberg und nicht zuletzt die Marie-Pettenbeck-Schule. Die zwei noch recht neuen Gaskessel dort sollen ins Nahwärmenetz eingebunden werden. Das Gas soll jedoch nur bei einem Ausfall regionaler Erzeuger zum Einsatz kommen. 83 Prozent der Energie – so der Stand damals – sollen brennstofffrei erzeugt werden, was zu 100 Prozent regenerativ und regional laufe.

Die Rede war von einer Heizzentrale, einem Biomassekessel, Pufferspeicher und einer Agri-Photovoltaik-Anlage. Darunter versteht man die gleichzeitige Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion und die PV-Stromherstellung. Dort wird der Strom für den Betrieb einer Hybrid-Wärmepumpe gewonnen. Und eine sich auf 8500 Quadratmeter erstreckende Freiflächen-Solarthermie an der Bgm.-Stuhlberger-Straße kam zur Sprache.

Pröbst und Stadtwerke-Geschäftsführer Steiner kennen sich schon länger, nicht zuletzt von der Energievision Erding, deren Geschäftsführer wiederum Pröbst ist. Bei der Vertragsunterzeichnung war auch Grünen-Marktrat Dominik Rutz dabei, einer von drei Umweltreferenten der Gemeinde. Er hatte schon einmal im Marktrat gesagt: „Eine Kooperation wäre super. Dorfen ist im Landkreis ein Vorreiter.“