Vorbereitungen für Bettelhochzeit laufen

Im nächsten Jahr steigt in Wartenberg wieder eine Bettelhochzeit. Die Narrhalla steckt längst in den Vorbereitungen.

Wartenberg– In Wartenberg soll es am kommenden Faschingsdienstag, 5. März 2019, wieder eine Bettelhochzeit geben. Die Narrhalla Wartenberg hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen.

„Hofmarschall“ Michael Gruber hat jetzt die Aufgabe, die verschiedenen Themenwagen auch zu organisieren. Ganz zentral dabei: Der Kammerwagen der Braut, den bisher der „Club 13“ gestaltet hat, der aber jetzt diese Aufgabe seinem Bericht in der Hauptversammlung am Sonntag im Gasthaus Reiter zufolge nicht mehr übernehmen kann. Darum richtete Gruber den Appell an die Vereine in Wartenberg, sich möglichst intensiv an der Traditionsveranstaltung zu beteiligen. Die Kutsche für das Brautpaar sei schon organisiert, berichtet er weiter. Wer das Bettelpaar werden soll, will der Vorstand am Unsinnigen Donnerstag (28. Februar) um 19 Uhr im Bergcafé bekannt geben, so die Präsidentin Anita Zink.

Was den Umzug, der den Weg von der Fichtenstraße her über die obere und die untere Hauptstraße bis zur Kehre und dann auf den Marktplatz nehmen soll, angeht, hatte Zweiter Bürgermeister Peter Schickinger eine dringende Bitte: „Könnt ihr dafür sorgen, dass keine Bettfedern verteilt werden?“ Er wolle keine Spaßbremse sein, müsse aber als Vizebürgermeister auch an die Leute vom Bauhof denken, sagte er und erntete allgemein Verständnis für dieses Anliegen.

Die Braut wird dem Plan zufolge im Gasthaus Reiter warten, die „Trauung“ soll dann wieder vor hoffentlich viel närrischem Volk auf dem Marktplatz stattfinden, wo ein Auftritt geplant ist, den man nicht jedes Jahr sieht: Weil die Schäffler wieder tanzen, haben die Wartenberger Narrhallesen gleich die Gruppe aus Taufkirchen verpflichtet, die heuer bekanntermaßen den Kulturpreis des Landkreises gewonnen haben. Weitere Tanzgruppen und natürlich die Maskenprämierungen sind in Vorbereitung.

Vizebürgermeister Schickinger, der zum ersten Mal an einer Hauptversammlung der Narrhalla teilgenommen hat, war aufgefallen: „Ich sehe, das wird alles sehr ernst genommen.“ Immerhin musste die Kasse stimmen. Peter Kroschwald als „Finanzminister“ konnte zwar einen Überschuss vermelden, machte aber die Einschränkung, dass das nur den zahlreichen Spenden zu verdanken sei. Tatsächlich hatte die Narrhalla das zweite Mal in Folge etwas Pech mit dem Wetter: 2017 Dauerregen, 2018 bittere Kälte, sodass um 21 Uhr schon Schluss war auf dem Marktplatz.

Überdies fiel die Präsidentin der Grippewelle zum Opfer und damit aus. Das ist ein Thema für den kleinen Verein, denn Anita Zink bemerkte: „Wir sind etwa zehn Aktive.“ Und die wollen wieder einen richtigen Fasching auf die Füße stellen im Markt Wartenberg.

Sie konnten in der Vergangenheit dabei auf zwei Partnervereine zählen: den Förderverein der Marie-Pettenbeck-Schule und den Volkstrachtenverein. An beide ging ein großes Dankeschön, denn sie werden auch beim kommenden Faschingsdienstag wieder mitmachen, so der Bericht Zinks, die sich darüber freute, dass es auch wieder viele Helfer gegeben habe, die nicht einmal Mitglied im Verein seien. Und so hoffe man auf einen schönen Fasching.

Klaus Kuhn