Naturschutz mit Kettensäge

Von: Klaus Kuhn

„Viele Hände – schnelles Ende!“ Gartlerchef August Groh (l.) zeigte sich begeistert von der Motivation der Freiwilligen am Kaisergraben. © Verein

Wartenbergs Imker und Gartler packen am Kaisergraben gemeinsam mit der Motorsäge an.

Wartenberg – Drei Jahre war Pause, jetzt haben Imkerverein und Obst- und Gartenbauverein wieder gemeinsam angegriffen. Es galt, die Kopfweiden im Bereich von Wartenberg beim Kaisergraben zu schneiden, und zwar bevor die ersten Vögel nisten. Dominik Rutz meinte: „Ich war nur der Motorsäger.“ Dass die Motorsäge hier anstelle der Astschere zum Einsatz kommen musste, hatte seine Ursache in der dreijährigen Corona-Zwangspause. „Die Triebe der Weiden sind inzwischen auf teilweise beträchtliche Durchmesser angewachsen“, erläuterte Gartler-Chef August Groh.

Bekanntlich aber ist der Imkerchef, Marktgemeinderat und Grünen-Sprecher ein „Holzwurm“ und hat auch einen eigenen Wald. Damit ist er erfahren mit diesen nicht ganz ungefährlichen Geräten. Auf einem Bild in sozialen Netzwerken präsentiert er sich denn auch voll mit Sägespänen. Andere Bilder dokumentieren, dass selbst die Berufsgenossenschaft wohl nichts zu beanstanden gehabt hätte, was die Arbeitssicherheit auf Arbeitsbühne und eben an der Kettensäge angeht.

Gegenüber der Heimatzeitung meinte er: „Es sind kleine Biotopwunder: Ideal für allerlei Insekten, Vögel und anderes Kleingetier.“ Die Pflege dieser Kopfweiden sei daher „Naturschutz mit der Kettensäge.“ Gartlerchef August Groh ergänzte, dass die Bäume noch in der winterlichen Ruhepause seien vor dem nächsten Austrieb und war voll des Lobes über die Motivation der Mitglieder. „Viele Hände – schnelles Ende“ formulierte er und kündigte an, dass jetzt noch das Schnittgut abgeholt und gehäckselt werden müsse. Es war ziemlich kalt an diesem Tag, und so waren nach dem ersten größeren Arbeitseinsatz nach der Winterpause die Teilnehmer froh, dass man sich noch im Gasthaus Bachmaier zusammensetzen und aufwärmen konnte. Die Gartler haben für den 19. März ihre Hauptversammlung angekündigt. Groh zur Heimatzeitung: „Es sind einige nette Aktionen geplant.“ Ein „Jahresgespräch“ mit der Marktverwaltung gab es schon. klk