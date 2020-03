Josefsheim kann nun spontaner helfen: Schnelles Handeln im Härtefall

Die Gruppen nennen sich „Noah“, „Christopherus“ oder auch „Benedikt“ und machen damit die Rückbindung an die katholische Kirche deutlich. „Michael“, „Don Bisco“ oder die ambulanten Dienste „Elisabeth“ sind weitere Namen. Hinter ihnen verbergen sich teilweise brandneue Angebote des Seraphischen Liebeswerks im Josefsheim Wartenberg. Für diese ist kürzlich die Betriebserlaubnis gekommen. Spontan und umgehend reagiert werden können soll künftig bei besonderen Härtefällen.

VON KLAUS KUHN

Wartenberg – Im Kern geht es um mehr Flexibilität bei den beiden heilpädagogischen Kinderwohngruppen mit je acht Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren beziehungsweise Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren. Bei einer Pressekonferenz vor den aktuellen Corona-Beschränkungen stellte Gesamtleiter Martin Hagner die mit dem Kreisjugendamt unter der Leitung von Peter Stadick entwickelten Konzepte vor.

Es sind Gruppen, in denen rund um die Uhr Personal vor Ort sein muss. Entsprechend hoch ist der Aufwand. Acht Vollzeitstellen werden pro Gruppe gerechnet. Es sind durchweg Kinder und Jugendliche¸ mit denen es das Leben nicht gut gemeint hat. Einzelheiten wollte der Einrichtungsleiter nicht nennen.

Neu sind zwei zusätzliche Plätze, in jeder der beiden – dann neunköpfigen – Gruppen einer. Sie werden für solche Fälle vorgehalten, in denen die Behörden schnell reagieren müssen im Sinne einer Inobhutnahme der Kinder. Die Gründe dafür sind dramatisch – plötzlicher Tod der alleinerziehenden Mutter, oder die Behörden stellen sexuellen Missbrauch fest. Hagner zeigte zudem ein erschreckendes Foto von einem Messie-Haushalt, aus dem Kinder schnellstens herausgenommen werden mussten.

Flexibilität soll auch in einem anderen Bereich ermöglicht werden. In der Großtagespflege „Anna“ mit fünf Plätzen plus Ersatzbetreuung kann jetzt schnell reagiert werden, wenn eine Tagesmutter plötzlich krank wird und die Eltern nicht weiter wissen. „Ab sieben Uhr in der Früh ist hier jemand zu erreichen“, so Hagner.

Zweite Stütz- und Förderklasse?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das, was Hagner Entlastungspflege nannte. Was, wenn Pflegeeltern beispielsweise wegen Krankheit in der eigenen Familie das Pflegekind zeitweise nicht weiter betreuen können, das Pflegeverhältnis aber nicht abgebrochen werden soll? Hier gibt es jetzt eine Auffanglösung. Das war der einzige Punkt, bei dem sich auch Landrat Martin Bayerstorfer einschaltete und betonte, dass solche Angebote für Pflegeeltern wichtig seien. „Wir müssen die bei der Stange halten. Wir brauchen sowieso dringend noch mehr Pflegeeltern.“ Aktuell seien es 50 Pflegeeltern kreisweit.

Der Vollständigkeit halber nannte er noch die Ganztagsangebote an der Marie-Pettenbeck-Schule unter dem Gruppennamen „Ursula“ sowie die Stütz- und Förderklasse „Valentin“ in Dorfen, die möglicherweise in absehbarer Zeit Gesellschaft durch eine zweite Einrichtung dieser Art im Kreisgebiet bekommen könnte, wenn der Bedarf offensichtlich werde.

Insgesamt, rechnete Hagner zusammen, seien es 220 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Obhut des Seraphischen Liebeswerks, für die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da seien.

Christian Pröbst, frischgewählter Gemeindechef und aktuell noch 3. Bürgermeister von Wartenberg, zeigte sich erleichtert über die Entwicklung: „Vor drei Jahren habe ich mir echt noch Sorgen um das Josefsheim gemacht“, bekannte er. Jetzt konnte Hagner vorführen, dass alle Gebäudeteile wieder in Betrieb sind. Teilweise wird noch ausgebaut, um für die Jugendlichen Einzelzimmer anbieten zu können.