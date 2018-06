Größeres Zelt, überdachter Biergarten und Ochsengulasch

Nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte. Das gilt auch für das Wartenberger Volksfest kommende Woche. Ort der Verkündigung: die schon zur Tradition gewordene Bierprobe im Hotel Reiter.

Wartenberg – Eine Neuerung: Das Festzelt wurde um 90 Grad gedreht und erhält zum Vergnügungspark hin einen überdachten Biergarten an der Stirnseite. Festwirt Anton Müller verriet auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass dieser Biergarten mit 360 Plätzen ausgestattet sein wird. Das Festzelt selbst sei größer, es bleibe aber bei den rund 1500 Sitzplätzen innen. Das schaffe Platz für den Service. Auch an der Speisekarte – der Korrekturabzug kam druckfrisch zur Bierprobe an – enthält eine Neuerung: Simon Wankerl wird auch Ochsengulasch zaubern.

Kaum Verbesserungsbedarf sieht Bürgermeister Manfred Ranft beim Hauptgetränk, wie immer von der Brauerei Reiter: 12,5 Prozent Stammwürze, 4,9 Prozent Alkohol. „Also ein gutes Bier“, befand der Rathauschef nach einem kräftigen Schluck.

Gepunktet hat er bei den Schaustellern, die den Vergnügungspark bestücken: Dieter Rilke war voll des Lobes dafür, dass der Markt den Platz aufgekiest hat. „Dann sind wir nicht mehr so im Baz drin.“ Auch größer sei der Platz geworden, freute er sich, und Gabi Rilke pflichtete bei: Ranft sei einer der wenigen Bürgermeister, die wirklich etwas für ein Volksfest tun. „Andere, die machen gar nichts“, meinte sie.

Am Donnerstag, 14. Juni, geht es um 17 Uhr mit Freibier am Marktplatz los, ab 17.30 Uhr spielt die Marktkapelle, bevor sich der Zug zum Festplatz, mit dem noch streng geheimen Volksfestkindl an der Spitze, in Bewegung setzt.

Freitag ist der Tag der Betriebe, Samstag der Senioren-Nachmittag des Marktes Wartenberg. Am Sonntag soll wieder das Oldtimertreffen ab 10 Uhr stattfinden. Um 13 Uhr ist die Rundfahrt der Schnauferl durch den Markt geplant.

Natürlich können auch die Festwirtsfamilien die Fußball-WM nicht auslassen. Das Gruppenspiel Deutschland gegen Mexiko wird am Sonntag ab 17 Uhr übertragen. Ob ab 19 Uhr die Strogentaler die Stimmung wieder heben müssen, wird wesentlich vom Ergebnis des Spiels abhängen.

Der Montag gehört wie immer den Kindern, die um 14 Uhr ihren eigenen Festzug haben werden. Zum Schluss haben die Macher noch mal kräftig drauf gelegt und die Austropop-Band „D’Raundstoana“ verpflichtet. Ein großes Feuerwerk schließt das Wartenberger Volksfest ab.

Jeden Tag sind der Vergnügungspark und das Festzelt ab 14 Uhr geöffnet. Damit auch alle kommen können, ist ein Shuttlebus organisiert, der in zwei Linien die umliegenden Gemeinden anbindet. Für die Festwirtsfamilien Müller und Wankerl ist es das dritte Volksfest, und zur Bierprobe ließen sie es schon mal krachen: Uli Tafelmayer (Akkordeon) und Martin Stadler (Bariton) sorgten für Stimmung.

Klaus Kuhn