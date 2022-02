Nötigung: Chef von Wartenberger Firma Metallbau Pröbst zieht Einspruch zurück

Von: Markus Schwarzkugler

Mit diesen Worten suchte der Geschäftsführer von Metallbau Pröbst in einem Firmenchat nach dem „Verräter“. © Screenshot: privat

Schwer wiegen die Vorwürfe, die im Februar 2021 gegen den Geschäftsführer der Wartenberger Firma Metallbau Pröbst erhoben wurden. Eine Mitarbeiterin hatte Kontakt zu unserer Zeitung aufgenommen: Der Firmenchef habe positive Corona-Fälle vor Mitarbeitern totschweigen wollen und ihnen mit Konsequenzen gedroht, sollten sie sich freiwillig testen lassen. Das hat nun ein juristisches Nachspiel.

Wartenberg – Wie unsere Zeitung weiß, war am heutigen Freitag ein Strafverfahren am Erdinger Amtsgericht angesetzt. Die Schlosserin, die nicht mehr im Betrieb ist, hatte ihren Ex-Chef wegen Nötigung angezeigt. Der hatte aber Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Über die Höhe der Geldstrafe schweigt sich das Amtsgericht unter Verweis auf den Datenschutz aus, weshalb nun eigentlich das Verfahren angestanden war. Den Einspruch zog der Geschäftsführer aber doch zurück. Er akzeptiert also die Geldstrafe. Die Schlosserin will demnächst noch zivilrechtlich klagen. Sie fordert Schmerzensgeld von ihrem Ex-Chef, der ihr zudem noch einen Teil ihres Gehalts und Zeugnisse schulde.

„Wer sich testen lassen will, kriegt Ärger“, damit soll der Firmenchef laut der Schlosserin aus Angst vor weiteren Ausfällen gedroht haben. Von den Fällen hätten sie und ihre Kollegen erst von einer der fünf infizierten Personen erfahren. Während der mehrtägigen Recherche erreichten unsere Zeitung Anrufe weiterer Mitarbeiter, die die Aussagen ihrer Kollegin bestätigten. Das Echo in Print-, Online- und TV-Medien war in der Folge unserer Berichterstattung deutschlandweit groß.

Während die Recherchen liefen, wollte der Chef den Namen der Mitarbeiterin in Erfahrung bringen: „Wer mir den Verräter liefert, bekommt 1000 Euro cash“, schrieb er in einem Gruppenchat. Entsprechende Screenshots liegen uns vor.

Der Geschäftsführer, der seine Drohungen letztlich sogar eingeräumt hatte – hat auch der Schlosserin mit juristischen Schritten gedroht, diese jedoch nie eingeleitet. Unsere Zeitung hat ihn noch einmal angerufen. Die Zusammenhänge seien völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden, meinte er nur. Das sei eben so in den deutschen Medien.

Die Firma läuft zwar noch unter dem Namen Pröbst, hat mit Bürgermeister Christian Pröbst jedoch nichts mehr zu tun. Er hat sie nach seiner Wahl verkauft. Die Schlosserin hat übrigens wieder einen Job in ihrem Metier gefunden. Dort ist sie nun zufrieden.