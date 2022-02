Regionales direkt vor die Haustür: Online-Wochenmarkt kommt gut an

Wochenmarkt24 funktioniert so: Der Kunde bestellt online regionale Produkte und bekommt die Ware noch in derselben Nacht vor die eigene Haustür geliefert.

Wochenmarkt24 München-Nord-Ost

Regionale Produkte werden von Thenn aus seit nunmehr fast einem Jahr direkt vor die Haustür geliefert. Die erste Zwischenbilanz von Wochenmarkt24 fällt ziemlich gut aus.

Thenn – Die Corona-Pandemie hat auch positive Effekte mit sich gebracht, so zum Beispiel den Trend hin zu regionalen Produkten. Entsprechend gut ist auch das Online-Portal von Wochenmarkt24 angelaufen, dessen Drehscheibe – eine Kühlhalle – sich in Thenn bei Wartenberg befindet. In wenigen Wochen feiert das Projekt ersten Geburtstag, und es besteht kein Zweifel, dass das nicht der letzte sein wird.

Kunden bestellen online, Wochenmarkt24 liefert die Produkte direkt bis vor die Haustür

Das Prinzip ist schnell erklärt: Der Kunde bestellt via Laptop oder Handy Brot, Milch, Eier, Käse, Hendl, Fisch, Nudeln, Gemüse, Salat oder was auch immer und bekommt die Ware noch in derselben Nacht vor die eigene Haustür geliefert. Wer strikt Regionales kaufen will, muss so nicht von Hofladen zu Hofladen tingeln.

„Ich bin mit der Entwicklung ganz zufrieden. Das Geschäftsmodell ist etwas Neues für die Region, wir wurden sehr gut angenommen“, berichtet Geschäftsführerin Katalin Eichinger aus Moosburg. Waren es zu Beginn etwa 100 Kunden, die man schnell „akquiriert“ hatte, sind es mittlerweile pro Woche 200 Familien. 1300 Kunden sind mittlerweile auf dem Portal registriert, es gibt sogar 80 Familien, die als Stammkunden tagtäglich bestellen – außer am Sonntag, wenn nicht geordert werden kann.

Waren es zunächst 17 regionale Erzeuger, die sich in einer Genossenschaft organisieren, sind es mit der bald hinzukommenden Imkerei Kleine Biene aus Eicherloh und dem Gut Grünbach in Kürze 23. Sie bestimmen ihre Preise selbst, einen Anteil ihrer Einkünfte geben sie an Wochenmarkt24 ab. Zwischenhändler gibt es keine. Werden Überschüsse erzielt, entscheiden die Genossen, was mit dem Geld passiert.

In der Liste taucht mittlerweile auch ein echter Promi auf: Fernsehkoch Stefan Marquard („Cooking is like Punkrock“) aus Pliening. „Er hat keinen eigenen Betrieb, arbeitet aber mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen. Er findet das System toll“, sagt Eichinger.

Freude bereitet ihr auch, dass das Liefergebiet wächst. Neben Teilen der Landkreise Erding, Freising, Ebersberg und München steht nun auch Landshut auf der Route. Rund 42 Prozent der Kunden kommen der Geschäftsführerin zufolge aus dem Landkreis Erding, in dem sich neben der Kommissionierungshalle auch ein großer Teil der Erzeuger befindet. Je 20 Prozent bestellen aus dem Landkreis Ebersberg und der Stadt München, der Rest eben aus dem Münchner, Freisinger und Landshuter Landkreis.

Regionales Obst, Gemüse, Fleisch und Milch direkt vom Erzeuger

Weil’s gut läuft, erweitern die Erzeuger fleißig ihr auf wochenmarkt24.de angebotenes Sortiment. Mittlerweile gibt es auch Bioprodukte.

Der Trend zur Regionalität ist auf jeden Fall da. Sowohl konventionell als auch Bio. Es gibt auch Leute, die sagen: ,Es muss nicht unbedingt Bio sein – Hauptsache ich weiß, woher es kommt.‘

Bestellt werden kann über die Erzeuger auch Handelsware wie Pastafino-Produkte aus Rosenheim, die die WM24-Transporter wegen der Entfernung sonst nicht ansteuern könnten. Und hinter den freilich nicht regional angebauten Orangen des Zehmerhofs in Gelting steckt eine freundschaftliche Beziehung mit einem Bauer in der Nähe von Malaga (Spanien). Nur von dort beziehen die Hubers die Frucht.

Von der Halle in Thenn aus – sie gehört Marianne Liebl – werden die Produkte sechs Tage die Woche geliefert. Wer wochentags bis 18 Uhr oder samstags bis 14 Uhr bestellt, bekommt seine Ware noch in der Nacht bis spätestens 2 Uhr vor die Haustür geliefert. Waren zunächst zwei bis drei Transporter unterwegs, sind es mittlerweile in der Spitze fünf. Nach Ende der Bestellfrist machen diese sich auf den Weg zu den Erzeugern und holen die bestellte Ware ab. In Thenn werden die Produkte in Kühlboxen verpackt, bevor es ohne große Lagerung weiter zu den Kunden geht.

Regional und bio – schön und gut. Doch was sagt man Kritikern, die auf den Klimaschutz verweisen und auf die Abgase der Transporter verweisen? Gefahren werde ein optimierte Route von Haustür zur Haustür. „Stellen Sie sich vor, dass diese 50 Kunden ihr Auto starten und jeweils zum Supermarkt fahren“, gibt Eichinger zu bedenken.

Wenn das Wachstum weiter anhält, wird’s dann irgendwann eng in der Thenner Halle? Auf absehbare Zeit nicht. „Der Platz reicht für 400 bis 500 Bestellungen pro Woche“, versichert Eichinger. Es können also noch locker doppelt so viele Menschen bestellen wie aktuell.

Kritik wegen Transporter-Lärms oder dergleichen gab es bislang nicht, sagt Eichinger, weder von Nachbarn der Halle noch der Kunden. Beschwert haben sich dagegen schon Besteller, wenn mal ein Produkt nicht lieferbar war. sagt Eichinger.

Wir haben wegen der Frische der Produkte kein Zentrallager. Wenn ein Bauer familiär mal eingespannt ist, hat er halt mal keine Milch. Im Supermarkt gibt’s eben immer alles. Unsere Aufgabe ist es, das zu meistern.

Ihr Geschäftsmodell firmiert unter dem Dach von Wochenmarkt24 aus Bielefeld. Das Unternehmen hat neben seinem Heimatstandort Tochtergesellschaften gegründet. In Lörrach, Osnabrück – und vor knapp einem Jahr eben für den Bereich München-Nordost mit aktuell vier Mitarbeitern in Vollzeit und einem Minijobber. Ein weiterer Vorteil für die Erzeuger: Über das Portal erreichen sie Kunden, die sich sonst außerhalb ihres Liefergebiets befinden würden.

Die Erzeuger:

Gärtnerei Böck (Neufahrn), Junkers Café Rösterei (Freising), Lieblings-Ei – Familie Wurm (Erharting), Metzgerei Holzer (Wifling), Frischmilchhof Lanzl (Harlachen), Korngesund und Würzgenuss (Bodenkirchen), Zehmerhof (Pliening), Aichbachthaler Landgeflügel (Niederaichbach), Grieblhof (Langenpreising), Hof Kattner/Deischl (Niederding), Altheimer Plantagen (Altheim), Martins Backstube (Dorfen), Frischmilch Huberhof (Wurmsham), Willer Konditorei (Parsdorf), Biogeflügel Graf (Steinkirchen), Café Herzstück (Pastetten), Gemüsebau Naderer (Kirchdorf an der Amper), Salat Service GmbH (Aufkirchen), Franz Killermann (Landshut), Metzgerei Holzner (Pliening), Stefan Marquard (Pliening) – bald dabei: Gut Grünbach, Imkerei Kleine Biene (Eicherloh).