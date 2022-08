Pädagogen auf dem Bauzaun: Erfolgreiche Idee für Personalsuche in Wartenberger Kitas

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Mit Bannern auf Fachkräftesuche: Diese Methode hatte in Wartenberg Erfolg und findet bereits Nachahmer. © kuhn

Der Personalmangel in Kitas brachte den Wartenberger Bürgermeister auf eine kreative Idee zur Personalsuche. Mit Erfolg.

Wartenberg – Fachkräftemangel herrscht bekanntermaßen auch bei Kindertageseinrichtungen. In Wartenberg hat Bürgermeister Christian Pröbst jetzt auf die kritische Lage mit besonderen Maßnahmen reagiert: Er ließ große Bauzaunbanner gestalten und anfertigen, um darauf zu kommunizieren, dass der Markt Wartenberg auf der Suche nach Personal für die Kindertageseinrichtungen sei.

Schon während des Volksfestes hingen die Banner in der Nähe des Festzeltes, aber auch an einem der zentralen Eingänge. Später wurde einer dieser Banner direkt an der Treppe vor dem Rathaus montiert. Dieser Tage konnte der Gemeindechef tatsächlich Erfolg vermelden: „Die Personallage ist gut“, hieß es aus dem Rathaus.

Wartenberg: Alle Stellen konnten besetzt werden

Auf Nachfrage der Heimatzeitung wurde Pröbst dann auch genauer: Immerhin seien doch einige Stellen zu besetzen gewesen. Der Bürgermeister sprach von einer durchaus spürbaren Fluktuation, die bis zu vier Nachbesetzungen habe erforderlich werden lassen.

Alle Stellen hätten jetzt besetzt werden können, freute sich der Bürgermeister. Auf die Frage, wo er denn die Idee mit den Bauzaunbannern her habe, erzählte er: „Ich bin ja auch hobbymäßig mit dem Mountainbike unterwegs, und in einer Gemeinde habe ich so etwas gesehen.“ Der Bürgermeister ist also mit offenen Augen in der Landschaft unterwegs.

Wartenberg: Nachbargemeinde übernimmt Idee

Aufgrund des Erfolges habe jetzt auch Bürgermeisterkollege Anton Scherer aus Berglern ihm gegenüber angedeutet, mit ähnlichen Mitteln auf die Suche nach neuem Personal für die dortigen Kindertageseinrichtungen gehen zu wollen, so Pröbst.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.