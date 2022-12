Wartenberg: So versüßt der Freundeskreis Patienten den Klinik-Alltag

Von: Markus Schwarzkugler

Die selbst genähten Kissen erhalten Neuankömmlinge auf der Palliativstation der Klinik Wartenberg. Mitarbeiterin Zsuzsanna Kovacs fertigt sie an. Das Material dafür stammt aus Spenden. © Klinik Wartenberg

Das Engagement des Freundeskreises der Klinik Wartenberg setzt dort an, wo die medizinische Grundversorgung aufhört. Besonders rührend sind die „Zuckerl“, die den Patienten auf der Palliativstation ermöglicht werden. Unser Leserhilfswerk unterstützt den Verein.

Wartenberg – Kissen, Kuscheldecken, Konzerte, „Zaubertische“ für Demenzkranke – und vielleicht auch bald Virtual-Reality-Brillen: Der Freundeskreis der Klinik Wartenberg, der im nun beginnenden Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert, hat in der Zeit seines Bestehens schon viele Anschaffungen getätigt, die den Patienten den Alltag in der Klinik versüßen. Oder, wenn eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde, die letzten Schritte auf dem Lebensweg wenigstens etwas erleichtern. Es sind „Zuckerl“, so sagen es die Verantwortlichen, die über die medizinische Grundversorgung hinausgehen. Diesen Einsatz des Vereins unterstützt das Leserhilfswerk unserer Zeitung, „Licht in die Herzen“. Denn der Freundeskreis ist auf Spenden dringend angewiesen.

Die Klinik Wartenberg ist ein Gesundheitsbetrieb und stellt als solcher all das, was für die Versorgung der Patienten nötig ist. Für darüber hinausgehende Angebote, angesprochene Zuckerl eben, sorgt der Freundeskreis. „Viele Patienten und Angehörige wollten sich nach einem Aufenthalt bei der Klinik für die Betreuung mit einer Spende bedanken. Da diese aber privatwirtschaftlich geführt ist, kann sie keine Spendenquittungen ausstellen. Also haben wir 2013 einen Förderverein gegründet“, berichtet Vorsitzende Stephanie Weltrich-Streit von den Anfängen.

Die Arbeit des Freundeskreises ist nicht zuletzt auf der Palliativstation wichtig. „Für Betroffene und ihre Angehörigen ist die Diagnose einer tödlichen Erkrankung ein schwerer Schicksalsschlag, der das ganze Leben auf den Kopf stellt. Auf der Station werden die Patienten und ihre Angehörigen optimal betreut – sowohl medizinisch als auch menschlich“, sagt Freundeskreis-Schriftführerin Irene Hilf. So könnten sich die Patienten auf das Wesentliche konzentrieren: das Abschiednehmen.

Eine der vielen schönen, eben menschlichen Gesten: Bei der Aufnahme erhält jeder Patient ein persönliches, selbst genähtes Kissen in Herz- oder Schmetterlingsform. „Das kann einfach zum Kuscheln hergenommen werden, ist aufgrund seiner besonderen Form aber auch geeignet, bestimmte Körperteile des Patienten zu stützen. So sorgt es für Entlastung, denn die allermeisten Patienten liegen krankheitsbedingt sehr viel“, erklärt Hilf.

Genäht werden die Kissen unentgeltlich von einer Mitarbeiterin der Klinik. Der Freundeskreis übernimmt die Materialkosten, etwa für Stoff und Füllmaterial, auch Mitarbeiter geben immer wieder Stoffspenden ab.

Neben den regulären Mitgliedern hat der Verein ein gutes Dutzend Fördermitglieder, die ihn jährlich mit einem frei wählbaren Betrag großzügig unterstützen. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem Mitarbeiter der Klinik und Bürger aus dem Ort. Oder eben Menschen wie Weltrich-Streit, die als Apothekerin einen besonderen Bezug zum örtlichen Gesundheitswesen hat.

Aus den Einnahmen des Freundeskreises, die sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden zusammensetzen, werden die besonderen Therapieformen wie Musik-, Aroma- und tiergestützte Therapie für die Patienten der Klinik, nicht nur die der Palliativstation, gefördert. „Größere Investitionen werden in enger Abstimmung mit der Klinik getätigt, denn die Mitarbeitenden vor Ort wissen am besten, was jeweils benötigt wird beziehungsweise am ehesten guttut“, erklärt Hilf.

So kam man auch auf die Idee, zwei Virtual-Reality-Brillen der Firma Magic Horizons aus Neufahrn (Kreis Freising) anzuschaffen, mit denen die Patienten in eine andere Welt abtauchen können. „Je nach ausgewähltem Programm kann das einen beruhigenden, entspannenden oder anregenden Effekt haben, indem es die Patienten zur Bewegung animiert.“

„Besonders gut gefällt uns an diesem Projekt – neben den positiven Effekten für die Patienten – dass die Brillen von einem Unternehmen hier in der Nähe gefertigt und geliefert werden. Es ist uns wichtig, mit unseren Investitionen, wann immer möglich, die Wirtschaft vor Ort zu unterstützen“, sagt Vorsitzende Weltrich-Streit.

Wie berichtet, wurde bereits mehrfach in neuartige Gerätschaften wie die sogenannte Tovertafel investiert, eine Art Zaubertisch, der vor allem in der Therapie Demenzkranker hilfreich ist. Ein Projektor hängt an der Decke und ermöglicht Spiele auf einem Tisch darunter.

Der Freundeskreis – hier zuletzt von der Pandemie ausgebremst – hat auch schon Infoveranstaltungen für die Bürger organisiert, etwa den ersten Wartenberger Seniorentag zum Thema Pflegebedürftigkeit oder einen Tag zu Trauer und Tod.

Ein Highlight sind seit vielen Jahren die Sonntagnachmittagskonzerte. Beliebt sind auch Vorlesungen in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum oder Auftritte von Musikern und Komikern. „Das ist für viele Patienten das Highlight der Woche. Man kann sich einfach mal berieseln lassen und hat ein bisschen Ablenkung“, so Hilf.

Keyboards, Kuscheldecken, mobile Massagestühle, Bücher oder Uhren für die Patientenzimmer – auch all das hat der Freundeskreis bereits ermöglicht. Es soll noch viel mehr werden, doch dafür sind eben Spenden nötig.

Licht in die Herzen:

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis und die Arbeit des Freundeskreises der Klinik Wartenberg. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11 – auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.