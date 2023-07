Personalmangel schlägt auch bei den Schützen ein: St. Ulrich in Pesenlern ohne Schützenmeister

Die vorübergehende, neue Spitze (v. l.): Wahlleiter Christian Pröbst mit der neuen Zweiten Vorsitzenden Franziska Hintermaier und dem neuen Kassier Andreas Wasmeier. © spa

Die St. Ulrich Schützen Pesenlern sind sportlich erfolgreich, gesellschaftlich engagiert und stehen auf finanziell gesunden Beinen. Nur personell hat der Verein zu kämpfen.

Pesenlern – Wie sich in der Generalversammlung im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern zeigte, haben die St. Ulrich Schützen nun keinen Schützenmeister mehr. Andreas Ulrich stellte sich nach 17 Jahren, unter anderem aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr zur Wahl.

Ulrich konnte in der Versammlung allerdings seine anwesenden Vereinskollegen nicht dazu bringen, einen Nachfolger aus den eigenen Reihen zu stellen. Der scheidende Schützenmeister wies darauf hin, dass es die Pflicht der Schützen sei. Doch auch Wahlleiter und Bürgermeister Christian Pröbst hatte keinen Erfolg und so konnte kein Nachfolger gefunden werden.

Da auch der Zweite Schützenmeister Peter Mayer nicht mehr zur Wahl antrat, wurde Franziska Hintermaier in das Amt gewählt. Sie wird den Verein nun so lange führen, bis eine Satzungsänderung durchgeführt wurde. Durch diese soll es dann künftig zwei gleichberechtigte Erste Schützenmeister und einen Stellvertreter geben.

Auch auf dem Posten des Kassiers gab es einen Wechsel. Andreas Wasmeier übernahm das Amt. Schriftführer Christian Angermaier und Sportleiter Luftgewehr und Kleinkaliber Andreas Graf vervollständigen das Sportschützenmeisteramt.

Nicht weniger schwierig gestaltete sich die Wahl der neun Beisitzer. Sechs davon stellten sich nämlich ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Neben den bisherigen Beisitzern Michael Pfanzelt, Thomas Maier und Manfred Ulrich wurden deshalb Simon Grandinger, Peter Mayer, Herbert Hintermaier, Dominik Ulrich, Alexandra Maier und Hans Hintermaier neu gewählt.

Andreas Ulrich berichtete von zahlreichen gesellschaftlichen und kirchlichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr. So fand erstmals eine Discoparty statt, die am 19. August auch heuer wieder steigen soll. Die Ulrich Schützen haben außerdem wieder ihr Ochsenessen veranstalteten, in diesem Jahr ist es am 15. August geplant. Und auch bei der Aktion saubere Landschaft sowie beim Ferienprogramm sind die Schützen heuer wieder dabei.

Im Verein sind derzeit 19 Böllerschützen. Insgesamt zählte er zum Jahresanfang 187 Mitglieder, es gab sechs Austritte und drei Eintritte. Die Pandemie haben die Schützen in diesem Punkt also gut überstanden.

Als Jugendkönigin ließ sich Verena Hintermaier feiern. © spa

Auch sportlich gab es in der Versammlung gute Nachrichten: Im Aufstiegskampf siegten die St. Ulrich Schützen gegen Kranzberg und stiegen damit in die Bezirksliga auf. Sie nahmen an den Runden- Wettkämpfen und der Gaumeisterschaft teil sowie drei Schützen auch an der Oberbayerischen Meisterschaft. In der Jugend qualifizierten sich Verena Hintermaier und Andreas Schwaiger für die Bayerische Meisterschaft, die dann auch an der Deutschen Meisterschaft teilnahmen. Im Sparkassenpokal zog man in die Finalrunde ein.

Auch die Schützenkönige wurden in der Versammlung bekannt gegeben. Da allerdings nur die Jugendkönigin und der Zweite aus der Schützenklasse anwesend waren, soll die Proklamation bei den Erwachsenen noch nachgeholt werden. Als Jugendkönigin ließ sich Verena Hintermaier (262 Teiler) feiern. Bei den Erwachsenen wird Michael Maier (65 Teiler) als Schützenkönig proklamiert, Zweiter ist Dominik Ulrich (87,2 Teiler) und Dritter Andreas Graf (110,8 Teiler).

Der Ehrenbeauftragte des Gaues, Heinz Reese, gratulierte zu diesen Leistungen und betonte, dass die finanziell gute Lage des Vereins nicht nur mit Mitgliedsbeiträgen zu erreichen ist. Hier seien Veranstaltungen wie das Ochsenessen unentbehrlich. Bürgermeister Christian Pröbst gratulierte zur hervorragenden Jugendarbeit, die die sportlichen Leistungen beweisen. Außerdem dankte er dem Verein für sein Einbringen ins Gesellschaftsleben, wie zuletzt am Tag der Vereine beim Volksfest.

Auch Ehrungen wurden durchgeführt. Die Urkunde für 40 Jahre Treue zum Schützenverein erhielten Konrad Gruber, Johann Klug, Karl Selmeier und Anton Stahl. Auf ein Vierteljahrhundert brachten es Christine Rott, Marianne Liebl, Anton Härtl und Manfred Ranft.

Die Jahresbeiträge sind seit 2018 unverändert, erklärte Andreas Ulrich. Die Versammlung beschloss, bei der guten Finanzlage die Jahresbeiträge auch heuer nicht zu erhöhen.

spa