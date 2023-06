Vier Pfarreien, ein Verband: Ein großes Gemeinschaftsprojekt wird zehn Jahre alt

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Der Pfarrverbandsrat mit (v. l.) Maria Heller, Pfarrer Gregor Bartkowski, Georg Faltermaier, Albert Furtner, Gertraud Buchner, Hans Faltermair, Claudia Kroschwald und Astrid Gromes hinter dem Pfarrverbandskreuz mit den Namen aller Pfarreien und Filialkirchen. © Privat

Der erste runde Geburtstag steht an: Zehn Jahre wird es am 10. November her sein, dass Weihbischof Bernhard Haßlberger den neuen, großen Pfarrverband Wartenberg aus der Taufe gehoben hat. Aus diesem Anlass ist bereits diese Woche ein großer Festgottesdienst geplant, bei dem Haßlberger wieder dabei ist.

Wartenberg – „Die Gründung des Pfarrverbands war die Antwort auf eine umfassende und notwendige Strukturreform in unserer Erzdiözese. Mit dem damaligen Seelsorger-Team machten sich unsere Pfarrgemeinden auf den Weg, um Synergien zu entwickeln“, blickt Pfarrer und Pfarrverbandsleiter Gregor Bartkowski in einer Pressemitteilung zurück. In den zehn Jahren „sind unsere Pfarreien durch viele gemeinsame Feierlichkeiten und Aktivitäten zusammengewachsen. Mit viel Engagement und Herzblut wurde in den Gremien miteinander gesprochen, geplant und Pläne verwirklicht. Das Miteinander steht mittlerweile stark im Mittelpunkt“, sagt Bartkowski.

Seit bald einem Jahrzehnt unter einem Dach vereint sind die Pfarreien Mariä Geburt Wartenberg, St. Martin Langenpreising, St. Peter und Paul Berglern sowie St. Stephanus Zustorf mit insgesamt zehn Kirchen. „Dank dem Haushaltsverbund profitieren die Kirchenstiftungen unseres Pfarrverbands seit Jahren von der professionellen Leitung im Verwaltungsbereich. Dass wir heuer auf zehn Jahre zurückblicken dürfen, ist auch dem offenen und besonnenen Umgang vieler engagierter Ehrenamtlicher zu verdanken“, meint Bartkowski.

Deswegen sei es nun Zeit, auch gemeinsam zu feiern. Am Sonntag, 11. Juni, findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Haßlberger statt – bei schönem Wetter auf dem Nikolaiberg, bei schlechtem in der Pfarrkirche Wartenberg. Die Gäste werden von Alphornbläsern empfangen, die musikalische Gestaltung der Geburtstagsmesse übernimmt ein Gemeinschaftschor aus allen Pfarreien des Pfarrverbands unter der Leitung von Christian Rott.

„Anschließend spielen uns zum Mittagstisch die Strogentaler Bläser munter auf, und auch für die kleinen Besucher ist einiges geboten. Bei Kaffee und Kuchen lassen wir diesen schönen Tag ausklingen“, freut sich Bartkowski bereits. Er und seine Mitstreiter sind auf alle Eventualitäten vorbereitet: „Sollte es regnen, speisen wir nach dem Gottesdienst gemütlich im Wartenberger Festzelt mit gleichem Programm.“ Das steht dann bereits, denn das Volksfest beginnt am 15. Juni.