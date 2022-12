Wartenberg auf Suche nach den besten Sonnenplätzen

Von: Klaus Kuhn

Wo könnten in Wartenberg PV-Freiflächenanlagen entstehen? Ein Verzeichnis könnte dabei helfen (Symbolbild). © Ben Birchall/dpa

Wartenberg – Der Markt Wartenberg könnte ein sogenanntes Solarpotenzialflächen-Kataster erstellt bekommen. In der Sitzung des Marktgemeinderats erhielt Alexandru Steininger die Gelegenheit, sein Konzept für ein solches Verzeichnis vorzustellen. Von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind aber nicht alle Gemeinderäte begeistert.

Steininger ist Geschäftsführer der Firma „power2nature“ aus Forstinning (Kreis Ebersberg) und war schon in Fraunberg aktiv. Die Dienstleistung seiner Firma besteht ganz grob darin, Flächen ausfindig zu machen, auf denen Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen können. Im zweiten Schritt sollen die Grundstückseigentümer eingebunden und nach Möglichkeit überzeugt werden, in die Energiegewinnung einzusteigen. In dieser Phase müsse auch geklärt werden, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, ein Solarkraftwerk an dieser Stelle ins Stromnetz zu integrieren.

Bisher, so eine seiner Kernaussagen, konnte eine Kommune immer nur reagieren, wenn ein Grundeigentümer beabsichtigte, eine größere Anlage auf seiner Fläche zu errichten. Dann müsse jedes Mal ein Bauleitverfahren durchgeführt werden. In diesen Verfahren wird auch regelmäßig der Stromversorger gehört. Als Träger öffentlicher Belange gibt es dann auch eine Aussage dazu, ob überhaupt eingespeist werden kann. Der Redaktion liegen Berichte darüber vor, dass es dabei bereits erhebliche Schwierigkeiten geben kann. So hat die Pressestelle der Stadtwerke München auf Nachfrage zu einem konkreten Projekt mitgeteilt, dass die Einspeisung unmöglich sei. Steininger listete darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer Ausschlusskriterien auf, wie zum Beispiel Naturschutzgebiete oder Waldflächen.

Selbstverständlich gebe es eine Flächenkonkurrenz, gab er zu. Genau hier stiegen die Teilnehmer an der intensiven Debatte ein. Josef Sedlmayr (CSU) wandte sich mit scharfen Worten gegen weitere Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen, nannte diese sogar „unmöglich“. Es sei, betonte er, wichtig, nicht noch mehr Flächen der Nahrungsmittelproduktion zu entziehen.

Dominik Rutz (Grüne) erkannte auch dieses Problem an, suchte aber einen Kompromiss, etwa im Bereich von Agri-PV, also ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion und die PV-Stromproduktion. Hierzu konnte Steininger zumindest bildhaft konkrete Beispiele vorführen.

Martin Hamberger (CSU) wollte wissen, wie es um Überschwemmungsgebiete stehe. Der Referent meinte, dass diese einer besonderen Überprüfung bedürften. Regelmäßig würden die Module aufgeständert, sodass das durchaus denkbar sei.

Carla Marx (Neue Mitte) interessierte sich für die Laufzeit einer solchen Anlage. Steininger geht von 30 Jahren aus. Einig war man sich darin, dass die Energiewende vorangetrieben werden müsse. Ob das allerdings Freiflächenanlagen sein müssten, noch dazu auf landwirtschaftlichen Flächen? Tatsächlich gibt es seitens der Regierung Vorgaben, die in einigen Diskussionsbeiträgen durchaus positiv kommentiert wurden. Entlang der Autobahn beispielsweise sei so etwas sinnvoller, meinten gleich mehrere.

Rutz wollte vorhandene Dachflächen unbedingt bevorzugt wissen, worauf Markus Straßberger (CSU) daran erinnerte, dass parallel auch daran gearbeitet werde. Eine Beauftragung des Unternehmens erfolgte in der Sitzung noch nicht, das Thema wird im Januar nochmals auf der Tagesordnung stehen.

