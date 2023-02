Wartenberg: Beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler teilt nur einer aus

Von: Markus Schwarzkugler

Gut besucht war das Gasthaus Bachmaier in Pesenlern mit über 60 Freien Wählern. Am Rednerpult steht Ortsvorsitzender Robert Hegenauer, links hinter ihm sitzen die Musiker Anton Hirth (l.) und Peter Bisaha. © Markus Schwarzkugler

Über doppelt so viele Zuhörer waren beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler in Pesenlern wie bei der CSU in Erding. Im Folgenden die markigsten Worte.

Pesenlern – Wie bitte? Kurz musste man sich die Ohren putzen. „Sie werden mich heute nicht poltern hören“, kündigte Heike Kronseder zu Beginn des Politischen Aschermittwochs der Freien Wähler in Wartenberg und im Landkreis an. Hatte sie noch vor ein paar Monaten in der Jahreshauptversammlung der Orts-FWG scharf geschossen, etwa in Richtung Führungsqualitäten des Bürgermeisters, so stellte sie nun fest, dass die Bürger das Schimpfen satt hätten. Sich gemeinsam den Themen widmen, das sei wichtig, befand die Markträtin und erntete Applaus. Nichtsdestotrotz: Ein bisserl arg brav ging’s schon zu im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern.

Über 60 Zuhörer waren da, etwa doppelt so viele wie parallel bei der CSU im Erdinger Weißbräu. Sie erlebten Wahlkampf vor der Landtagsentscheidung am 8. Oktober. Rainer Mehringer, stellvertretender Landrat, gönnte sich und den Zuhörern knapp 50 Minuten für seinen Ritt quer durch die politische Landschaft. Nach einer Aufwärmphase galoppierte das Ross dann auch mit markigeren Worten auf der Zunge – dem eigentlichen Zweck eines Politischen Aschermittwochs entsprechend – über die unzähligen Themenfelder.

„Integration ist mit der CSU nicht zu machen“, schimpfte – oder eben: polterte – Mehringer. Wegen der CSU dürften Flüchtlinge während ihres Asylverfahrens nicht arbeiten. Die Logik der Christsozialen ist laut Mehringer: „Wenn die herkommen und arbeiten, dann kommen ja noch mehr.“ Er selbst fragte stattdessen: „Und wenn sie herkommen und nicht arbeiten?“ Laut Mehringer herrschen aktuell „prekäre Wohnverhältnisse“. Da wundere es ihn ehrlich gesagt, „dass nicht noch mehr passiert“. Durch die Politik der Union, ist Mehringer überzeugt, „füllen sich die rechten Ränder auf“.

Er kam auch auf die Krankenhaus-Reform von SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu sprechen, von der man sich auch im Erdinger Landkreis-Klinikum bedroht fühlt – auch wenn die Reform so wohl nie umgesetzt wird. „Die Notaufnahme ist für mich unumgänglich“, betonte Mehringer. Ebenso die innere Medizin. Dass man mit der Notaufnahme in Erding schwarze Zahlen schreibt, das sei schwierig. Und ist aktuell bekanntlich längst nicht der Fall.

Dass in Erding die SPD gegen die – letztlich beschlossene – Anhebung der Grundsteuer gestimmt hatte, konnte Mehringer nicht nachvollziehen. Denn: „Wir brauchen die Gelder, um viele soziale Leistungen zu zahlen.“ Er habe keine Lust auf Zustände „wie in Amerika, wo ich aus der Tür rausgehe und über den nächsten Obdachlosen falle. Den Menschen muss geholfen werden“, sagte er. Genauso wenig kann er verstehen, „dass zehn Grüne gegen den Kreishaushalt gestimmt haben, weil sie sich dort nicht wiederfinden“. Die Grünen seien zudem „aus rein ideologischen Gründen“ für einen Zehn-Minuten-Takt im ÖPNV hin zu jedem Weiler. „Dafür sind die Freien Wähler nicht zu haben!“

„Auf solche Arbeitsplätze kann ich dankend verzichten“, nahm Mehringer das im Erdinger Westen kommende Amazon-Sortierzentrum ins Visier und erntete Applaus. Er widersprach CSU-OB Max Gotz, der zu ihm gesagt habe: „Wir brauchen mehr Arbeitsplätze um jeden Preis.“ Niemand habe ihm vernünftig erklären können, warum es diese Ansiedlung brauche.

Auch Sven Krage, 3. Bürgermeister der Stadt Dorfen und Landtagskandidat, trat ans Rednerpult. Er forderte, dass junge Menschen für den freiwilligen Dienst in der Feuerwehr motiviert werden, alle Lehrer gleich bezahlt werden müssten. Zudem brauche es wieder ein Pflichtjahr wie früher den Zivildienst. Die, die einen solchen absolviert haben, „würden nicht Silvesterkracher auf Rettungskräfte werfen“, meinte er mit Blick nach Berlin. Proteste müsse man zulassen, doch den Klima-Klebern erteilte Krage eine klare Absage.

Er kam auch auf die knapp abgelehnte Verlegung der Staatsstraße 2086 in seiner Heimatstadt Dorfen zu sprechen. Nach dieser Stadtratssitzung – er selbst hatte für die Verlegung gestimmt – habe er zu seiner Frau nur gesagt: „Frag nicht!“

FWG-Marktrat Franz Ganslmaier fasste sich kurz und erzählte als Referent für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass gerade an einer Notfallbroschüre für die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft gearbeitet werde. Und Bezirksrätin (und erneute Bezirkstagskandidatin) Maria Grasser berichtete kurz und knapp von der Arbeit des Bezirkstags – auch sie verzichtete auf Giftpfeile.

Wie eben Kronseder, die auf die Arbeit der nach den Kommunalwahlen auf drei Markräte geschrumpften FWG-Fraktion („Wir haben ein bisschen Federn verloren“) einging. Der Antrag auf Bau eines Ärztehauses sei etwa von der FWG gekommen. Mit den Aktionskreisen sei man „ganz nah am Bürger“.

Durch den Abend führte Ortsvorsitzender Robert Hegenauer, für Musik sorgten Peter Bisaha und Anton Hirth. Es war griabige Musi, passend zur nicht allzu giftigen Atmosphäre im Saal.