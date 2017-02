Fahrerflucht in Wartenberg

Nach einem Unfall aus dem Staub gemacht hat sich in Wartenberg der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Pkw.

Wartenberg - Anton Altmann, Chef der Polizeiinspektion Erding, teilt mit, dass der Fahrer am Montagmorgen versuchte, in eine enge Parkbucht vor dem Anwesen Herzog-Ferdinand-Straße 16 in Wartenberg einzuparken.

Zum Fahrzeug berichtet Altmann: „Weißer Pkw, Münchner Kennzeichen, Weiteres unbekannt“. Beim Einparkversuch streifte der Fahrer mit seinem Wagen einen bereits dort geparkten braunen 5er BMW im hinteren linken Seitenbereich, sodass ein Schaden von rund 500 Euro entstand.

Nach dem missglückten Einparkversuch fuhr der Fahrer des weißen Wagens weg. Für Hinweise erreicht man die Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 80 erbeten.