Polizei: Kinder waren nie in Gefahr

Von: Hans Moritz

Akribisch hat die Polizei rund um die Schulen kontrolliert. © Hans Moritz

Aus Berglern, Wartenberg und Langenpreising hat die Polizei zuletzt mehrere Hinweise von Eltern erhalten, ihre Kinder seien auf dem Schulweg von Unbekannten angesprochen worden. Das hat die Polizei dazu ermittelt.

Wartenberg - Nach umfangreichen Ermittlungen kommt die Polizei zu dem Schluss, dass keine Gefährdungslage vorliegt. Dies versichert der stellvertretende Dienststellenleiter Harald Pataschitsch. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass sich eine angebliche Bedrohung durch zahlreiche Nachrichten in den Sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen verselbstständigt hat.



Pataschitsch teilt weiter mit, dass die Polizei alle betroffenen Kinder ausführlich vernommen habe, ebenso Eltern und Lehrer. „In keinem der angezeigten Fälle erhärtete sich der Tatverdacht. Die betroffenen Kinder konnten keine detaillierte Beschreibung des Tatverdächtigen oder der benutzten Fahrzeuge abgeben.“ Was die Polizei im Rahmen der Lehrerbefragung aber in Erfahrung habe bringen können, war, „dass sich alle Vorfälle am selben, oder am darauffolgenden Tag ereignet haben sollen, nachdem dieses Phänomen im Unterricht angesprochen worden war“, so Pataschitsch weiter.



In einem Fall habe eine Sozialpädagogin einen Mann, der sich vor einer Schule aufgehalten hatte, angesprochen, der dann fortgegangen sei. Die Polizei habe den Mann ausfindig gemacht. Pataschitsch versichert, dass sich keinerlei Hinweise auf ein strafbares Verhalten ergeben hätten. Er rät den Eltern, wachsam zu sein, aber auch Ruhe zu bewahren. Im Falle einer Ansprache durch Unbekannte ist die Polizei auf Hinweise wie Autokennzeichen angewiesen. ham