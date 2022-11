Crash mit 1,76 Promille

Von: Hans Moritz

Endstation Alkoholkontrolle hieß es in der Nacht auf Samstag für einen 28 Jahre alten Autofahrer in Wartenberg. © Volkmar Schulz/dpa

Sternhagelvoll hat sich am Wochenende ein junger Mann ans Steuer gesetzt. Das ging voll ins Auge.

Wartenberg - Den Unfallschaden von mindestens 12 000 Euro muss er aus eigener Tasche bezahlen, sein Führerschein ist weg, und nun steht auch noch ein „Depperltest“ auf dem Programm: Dieser Unfall kommt einen 28-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Erding in jeder Hinsicht teuer zu stehen.



In der Nacht auf Samstag war der 28-Jährige Polizeiangaben zufolge mit seinem VW Polo in Wartenberg unterwegs. Gegen 4 Uhr prallte er frontal in einen geparkten Ford-Kleintransporter. Bei der Unfallaufnahme ergab der Alkomat einen Wert von 1,76 Promille. Die Polizei ist überzeugt: Diese drastische Alkoholisierung war Ursache des Zusammenstoßes. Der VW musste abgeschleppt werden, der Fahrer zur Blutentnahme ins Erdinger Klinikum. Wie hoch die Strafe für den 28-Jährigen ausfällt und wie lange sein Führerschein gesperrt bleibt, entscheidet die Justiz. ham