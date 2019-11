Wartenberger Jugend wünscht sich Sprungturm und Fastfood-Lokal

Premiere des Jugendforums

Da saß ein Jugendlicher – einer von über 50 – über einer der vorbereiteten Karten, den Filzstift in der Hand, und grübelte: „Mist! Wie schreibt man das jetzt?“ Es bestand der Wunsch nach einem ganz bestimmten amerikanischen Schnellrestaurant. Später, als alles zusammengetragen und an große Pinnwände befestigt war, war es richtig geschrieben. Das erste Wartenberger Jugendforum, noch in der Nacht in sozialen Netzwerken durchweg positiv kommentiert, war ein durchschlagender Erfolg.