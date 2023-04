Pröbst zum Wartenberger Windrad: Wir halten uns ans Ratsbegehren

Von: Markus Schwarzkugler

So thront das Windrad über Auerbach, zumindest wenn es nach der Bildmontage von Johann Zehentner von der Bürgerinitiative geht. © Grafik: Privat

Könnte ein Windrad im Auerbacher Holz auch dann gebaut werden, wenn das Ratsbegehren das gegenteilige Abstimmungsergebnis bringt? Diese Frage beschäftigte die Zuhörer wie berichtet beim ersten Treffen der Bürgerinitiative am Montag in Auerbach. Ja, das könnte so kommen, stellt Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) im Gespräch mit unserer Zeitung klar.

Wartenberg – Von der Gemeinde würde dieser Bau dann aber nicht ausgehen, versprach er. Man werde sich nicht über den Bürgerwillen hinwegsetzen. Doch warum könnte dann trotzdem gebaut werden?

Hintergrund ist das Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung. Bis 2027 müssen in Bayern 1,1 Prozent der Fläche für Windkraftgebiete ausgewiesen sein, 1,8 Prozent bis Ende 2032. Pröbst ist Mitglied im Planungsverband Region 14. Dieser ermittelt aktuell für Windräder nicht geeignete Flächen, etwa am Flughafen oder an Stromtrassen.

Wenn das ausgearbeitet sei, gehe es darum, für alle Kommunen gleiche Regeln aufzustellen, etwa was Abstände angehe. Die Gemeinden würden befragt, auch wenn der Planungsverband das nicht müsse. Was letztlich übrig bleibe, seien die Windvorranggebiete. In diesen brauche es zwar noch artenschutzrechtliche Gutachten, jedoch keine Bauleitplanung der Kommunen mehr. Und das wiederum kann laut Pröbst zur Folge haben, dass wenn ein Eigentümer auf seiner Fläche ein Windrad bauen lassen will, er das auch einfach so tun kann.

Dann könnte trotz eines ablehnenden Votums beim Ratsbegehren irgendwann ein Investor in Auerbach tätig werden, auch wenn die Marktgemeinde das Projekt selbst nicht mehr forcieren wird. Denn: „Ein Ratsbegehren ist rechtlich nur ein Jahr bindend“, doch moralisch auch darüber hinaus, so Pröbst. Er kündigt an, dass es zwei Monate vor dem Begehren bei der Landtagswahl am 8. Oktober ausführliche Infos zum Projekt im Internet und Mitteilungsblatt geben werde, „sodass sich jeder seine Meinung bilden kann“.