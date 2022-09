Wartenberg: Recycling für 15 000 Tonnen Kunststoff

Großes Interesse im Fachausschuss: Gleich vier Firmenvertreter der AKR stellten das neue Unternehmen für Kunststoffrecycling vor, das in Thenn bauen will.

Im Gewerbegebiet Thenn baut die Firma AKR – Bauausschuss stimmt zu

Das Baugesuch der neu gegründeten Firma AKR Alpha Kunststoffrecycling GmbH im Gewerbegebiet Thenn wurde im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss des Wartenberger Marktgemeinderates überraschend zu einem ganz großen Thema: Sechs Millionen Euro werden in eine Anlage investiert, die 15 000 Tonnen Kunststoffabfälle pro Jahr, wie sie aus den gelben Säcken kommen, für die Wiederverwertung aufarbeiten soll.

Wartenberg – Bürgermeister Christian Pröbst hatte Firmenvertreter eingeladen, um zu erläutern, was hier passieren soll. Diese zeigten sich hervorragend vorbereitet und verteilten sogar kleine Tüten mit dem Endprodukt, das das neue Werk einmal verlassen soll. Das Material kommt aus der Sortieranlage der Firma Wurzer in Eitting. Das garantiere kurze Wege für die acht Lastwagen pro Tag, die das Werk anfahren sollen. Diese Lkw bringen die vorsortierten Kunststoffe in großen Ballen.

Das Material werde dann zerkleinert, in Zentrifugen ohne Zugabe von Wasser gereinigt und auf etwa 70 Grad aufgeheizt, damit es praktisch zu Granulat werde, wie es etwa für Spritzgussteile verwendet werden kann. Vorgeführt wurde in der Wartenberger Sitzung ein Mülltonnendeckel, der aus diesem Material hergestellt worden ist.

In zwei Schichten sollen einmal 15 Mitarbeiter in Thenn tätig sein. Angedacht sei auch, auszubilden – und zwar im technischen wie kaufmännischen Bereich, so Patrick Scheffzick, der mit Andreas Schmid und Sebastian Baumeister als Geschäftsführer fungiert. Der Energiebedarf ist enorm: Die Fachleute sprachen von vier Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Der Ausschuss hatte eine ganze Menge Fragen, etwa zum Immissionsschutz. Das Unternehmen plant, eine Entstaubungsanlage zu installieren. Ein Lärmschutzgutachten liege bereits vor. Auf weitere Nachfrage konnte Bürgermeister Christian Pröbst auch aus dem Brandschutzgutachten zitieren. Mit Geruchsbelästigungen sei nicht zu rechnen. Das liege in der Natur des vorsortierten Materials.

Die Ausschussmitglieder zeigten sich sehr interessiert daran, was da im Gewerbegebiet Thenn gebaut wird. Die Unternehmenssprecher boten weitere Informationen an, wenn es soweit sei. Das eigentliche Baugesuch ging nach der Fragerunde einstimmig durch.