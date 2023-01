Robo-Kellner Hias kann sogar singen

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Jederzeit einsatzbereit: Robo-Kellner Hias heißt so, weil es keinen Stammgast mit diesem Namen gibt. Anton Müller (r.) will mit ihm Prozesse beim Reiter optimieren. © Klaus Kuhn

Im Gasthaus Reiter in Wartenberg gibt es einen neuen Mitarbeiter mit unbefristetem Vertrag. Hias heißt er, und normalerweise wäre das nicht mal eine Meldung in der Heimatzeitung wert. Aber Hias steht auf vier Rädern, huscht fast geräuschlos durch die Gaststube und bringt auf drei Tabletts gleichzeitig Essen oder Getränke an die Tische. Kellner Hias ist ein Roboter.

Wartenberg – Wirt Anton Müller sieht sich hier im Kreis Erding mit seinem neuen Angestellten in einer Vorreiterrolle. Er weiß dort nur von einem weiteren elektronischen Kollegen, und zwar in einem Asiarestaurant im Erdinger Westen. Wie vor gut einem Jahr berichtet, vertreibt derweil der Isener Klaus Hamal die miauende Robo-Kellnerin „BellaBot“ mit ergänzender Handy-App. Hinter Hias steckt derweil die Firma Knext aus Dingolfing.

„Einen ganzen Tag haben wir dagesessen und programmiert“, erzählt Müller, nachdem Hias zwei Tassen Cappuccino gebracht hat. „Tisch 5“ hat er dem neuen Mitarbeiter aufs Display getippt, worauf dieser mit einer für einen Hias erstaunlich weiblichen Stimme quittiert: „Sie können für diese Aufgabe auf mich zählen.“

Dass das stimmt und der Neue nicht etwa, weil er sich noch nicht auskennt, die Treppe zu den Toiletten hinunter purzelt, ist das Ergebnis besagter Programmierarbeit: „Wir haben den überall hin geschoben und dann über einen Laptop eingegeben, dass das jetzt hier beispielsweise Tisch fünf ist.“

Den findet der Robo-Kellner dann auch. Er ist flott unterwegs, wenn er es eilig hat: 1,2 Meter pro Sekunde. Da kann es dann schon mal passieren, dass die Chefin Steffi Müller eine freundliche Ansage bekommt: „Gehen Sie mir bitte aus dem Weg.“

Der Wirt ist aber begeistert: „Der verschüttet nichts! Wir haben das ausprobiert und ihn mit Sektgläsern vollgestellt. Da ist nichts danebengegangen.“ So fährt Hias, der es auch langsam angehen lassen kann, in einer Gesellschaft herum, um etwa einen Sektempfang zu managen.

Hias bemerkt, wenn jemand vor ihm steht. Aber merkt der Gast auch, dass Hias hinter ihm steht? Darauf angesprochen, muss auch Anton Müller die Augenbrauen hochziehen: „Das sind jetzt Dinge, die muss die Praxis zeigen.“ Da ist es vielleicht sogar gut, dass Hias bei einer Geburtstagsfeier auch ein Ständchen singen kann – „das können wir alles einprogrammieren“.

Wie immer, wenn Roboter unterwegs sind, kommt die Angst um Arbeitsplätze auf. Dass es in der Branche gerade wegen Corona nicht leichter geworden ist, Mitarbeiter zu finden, ist aber auch ein Fakt. Müller sagt für seinen Betrieb: „Der ersetzt keinen Mitarbeiter. Der soll Prozesse optimieren helfen.“ Er nennt ein konkretes Beispiel: Bei einer Gesellschaft kommt die Servicekraft mit zwei Beilagensalaten, alle anderen bringt Hias hinterher, gewissermaßen als Servierwagen. Und der rückt, wenn er schon mal da ist, mit leeren Gläsern wieder ab, wenn die Servicekraft „Spüle“ als Ziel eintippt.

Und der einen niedrigen fünfstelligen Betrag kostende „Hias“ ist stärker als jede Servicekraft: 40 Kilo schleppt er herum, wenn es sein muss, und ihm geht erst nach zehn Stunden die Puste aus. Müller kennt die Grenzen des Geräts: Das freundliche Lächeln, die Beratung beim Wein-Angebot und die Frage nach dem Essen: „Darf es noch ein Espresso sein, ein Kaffee, oder ein Grappa?“ – das kann Hias alles nicht, und Müller weiß ganz genau, dass es ohne das in der Gastronomie einfach nicht geht. Deshalb verzichte Hias auf das, was der Gast Kellnerin oder Kellner gibt: Trinkgeld.